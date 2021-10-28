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陳奎儒任抽獎嘉賓 動滋券第三波10組中籤號碼出爐

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳奎儒今日擔任動滋券抽獎嘉賓。 截圖自直播影片
陳奎儒今日擔任動滋券抽獎嘉賓。 截圖自直播影片

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出加碼券「動滋券2.0」，體育署分成4周辦理直播抽籤，今天第3場請到東京奧運跨欄國手「台灣欄神」陳奎儒擔任抽籤嘉賓，他共抽出10組號碼，超過50萬民眾可獲得面額500元的動滋券。

動滋券抽籤方式是以亂數進行身分證末2碼、末3碼的抽籤，身分證末碼相同者就是中籤者，中籤者將於抽籤當日下午5點起收到中籤簡訊通知；今天第一組末2碼中獎號碼分別是8245575300，第二組末3碼的中籤數字分別是546855865012983

第三周動滋券鐘獎號碼出爐。 截圖自影片
第三周動滋券鐘獎號碼出爐。 截圖自影片

今天共抽出10組號碼，其中末3碼是855的登記中獎民眾僅48人，總共中獎人數則是507401人。

今天擔任抽獎嘉賓的陳奎儒透露，自己也有登記動滋券，不過前兩周都沒中獎，若能中籤打算將500元用在購買籃球門票上，進場感受現場的熱血魅力。

體育署推出面額500元的「2.0版」動滋券，是為振興受新冠疫情嚴重衝擊的運動產業，總共200萬份的動滋券僅限用於「做運動」與「看比賽」範圍的運動產業店家。200萬份動滋券分成4周抽出，今天是第3場，下周11月4日上午10點的壓軸場和前3場相同，都將於運動產業媒體資訊youtube平台（https://is.gd/fAIVcL）全程網路直播。

動滋券的使用期限是11月1日到2022年6月30日，今天中籤者從11月11日開始可以使用，動滋券民眾網路登記則是持續到明天（29日），最後一波中獎者將在11月4日抽出。

陳奎儒

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