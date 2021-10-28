聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳奎儒任抽獎嘉賓 動滋券第三波10組中籤號碼出爐
配合行政院振興五倍券措施，教育部推出加碼券「動滋券2.0」，體育署分成4周辦理直播抽籤，今天第3場請到東京奧運跨欄國手「台灣欄神」陳奎儒擔任抽籤嘉賓，他共抽出10組號碼，超過50萬民眾可獲得面額500元的動滋券。
動滋券抽籤方式是以亂數進行身分證末2碼、末3碼的抽籤，身分證末碼相同者就是中籤者，中籤者將於抽籤當日下午5點起收到中籤簡訊通知；今天第一組末2碼中獎號碼分別是82、45、57、53、00，第二組末3碼的中籤數字分別是546、855、865、012、983。
今天共抽出10組號碼，其中末3碼是855的登記中獎民眾僅48人，總共中獎人數則是507401人。
今天擔任抽獎嘉賓的陳奎儒透露，自己也有登記動滋券，不過前兩周都沒中獎，若能中籤打算將500元用在購買籃球門票上，進場感受現場的熱血魅力。
體育署推出面額500元的「2.0版」動滋券，是為振興受新冠疫情嚴重衝擊的運動產業，總共200萬份的動滋券僅限用於「做運動」與「看比賽」範圍的運動產業店家。200萬份動滋券分成4周抽出，今天是第3場，下周11月4日上午10點的壓軸場和前3場相同，都將於運動產業媒體資訊youtube平台（https://is.gd/fAIVcL）全程網路直播。
動滋券的使用期限是11月1日到2022年6月30日，今天中籤者從11月11日開始可以使用，動滋券民眾網路登記則是持續到明天（29日），最後一波中獎者將在11月4日抽出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言