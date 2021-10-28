法國羽賽／單打3台將都突圍 白馭珀將對決依瑟儂

法國羽球公開賽昨天全面開戰，我國「一哥」周天成男單以21：11、21：14拍下印度普拉諾（H. S. Prannoy），成為第一位勝場開張的台將，接續登場的「羽球王子」王子維和女單唯一台將代表白馭珀也突圍，寫下台將單打第一輪百分百勝率。

法國公開賽屬BWF超級750系列賽，中華羽將共有9組台將參賽，首日先登場的女雙組合許雅晴／胡綾芳3局敗給地主組合，混雙楊博軒／胡綾芳則是連輸兩局不敵馬來西亞組合許邦榮／謝宜茜；昨天5個項目全面登場，但雙打仍沒突破，混雙李哲輝／許雅晴苦戰3局輸給丹麥組合，女雙張淨惠／李芷蓁也在3局大戰不敵瑞典對手。

單日兩戰的李哲輝，今天凌晨男雙和楊博軒和列第5種子的印度組合又是3局大戰敗北，6組雙打只有男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯直落2擊敗印尼組合，成為晉級16強的唯一雙打台將。

3位在單打出賽的台將倒是打出百分百勝率，小天全場領先下率先突圍；世界排名第10的王子維和首度碰頭的以色列對手西爾伯曼（Misha Zilberman）大戰56分鐘後以21：15、19：21、21：9出線，壓軸的白馭珀也以18：21、21：18、21：17逆轉西班牙阿朱曼迪（Clara Azurmendi），16強就位。

今天法國公開賽從台灣時間晚上7點開戰，「楊肉盧」組合安排在轉播場第3戰，台灣時間約晚上9點碰印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）；小天將和世界排名37的地主利弗德斯（Brice Leverdez）爭8強門票，王子維碰南韓許侊熙，白馭珀將對決泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。