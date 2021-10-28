自行車／在家睡覺不好嗎？ 為什麼要一日騎300公里

中墾行，如今想起彷彿才在昨日，與夥伴經歷過的點點滴滴皆歷歷在目，時間將會逝去，但帶不走的是的回憶。一趟長時間的運動，考驗的不只是選手的體能，還有後勤補給，在此感謝 「亮哥」及「小鋼珠」如此用心規劃本次活動及下場陪伴我們，在我們感受到絕望時，即時出現給我們鼓勵，猶如寒風刺骨的冬天，出現一縷陽光，溫暖我的心。註解: 亮哥=蘇仁亮 小鋼珠=王柏青———-正文———-

03:30 鬧鐘響起 懶人症發作

賴床了30秒，想想再睡下去，肯定會遲到，趕緊起床吃早餐04:00檢查背包，穿好裝備04:10出門越來越喜歡凌晨騎車，在鋼鐵叢林中，唯有破曉之時，整座城市才有片刻的寧靜，騎在熟悉的路上，經過成功嶺時，我大聲的唱「國旗在飛揚，聲威豪壯，我站在成功嶺上」，我想這只有還清國家債的人，才會懂得一首歌，我猜這時待命班及大門衛兵，只想幹譙我。04:40抵達烏日萊爾富04:50大家互相寒暄及拍照。

05:00出發

賢哥首發策車奔騰，一車當先，用200瓦，帶我們在彰化市飛行，跟在後頭的我，不禁讚嘆賢哥，還有200多公里，要用這瓦數推到墾丁？在西螺大橋前，大家不停的攻擊，試探對方實力，讓我興奮不已，但我知道路還有多遠。註解: 賢哥=劉慕賢

06:20西螺休息

全家補給時，下車先上廁所再裝水，可以有效降低廁所塞車風險，休息15分鐘後拍照出發在途中遇到身穿田徑服，依舊掩蓋不住他健碩的肌肉，腳穿黑色卡鞋男子，從後頭高速殺出，此刻大家一頭霧水，他到底是誰？只看到他與柏旭講了兩句，集團時速從35瞬間升至40-45，我從他們嘴唇及行為知道以下對話👇👇👇陌生男子：你們騎太慢了，我幫你們快一點柏旭：我看你有快？！在後頭的我，看著淚流不止，柏旭為了中墾團顏面，願意犧牲自己與陌生車友一決勝負，在將近民雄前，陌生男子悻悻離去，他可能知道柏旭不是好欺負，也可能是發現後頭還有顯湖哥，才不敢再造次，江湖名言「顯湖一出，血流成河」註解:顯湖=廖顯湖

07:50嘉義北回歸線7-11

有車友帶民雄肉包來，在這看到江湖絕技「三口吃肉包」，每個人彷彿回到軍中亮哥一直喊時間剩下多少！小鋼珠則在旁喊：快一點喔！要出發了！搞的我可樂一口乾，肉包一口吃，差點在此 英年早逝/駕鶴歸西，幸好人帥自有天幫，旁邊有一罐水，解救了我。

拍完照後，大家被趕著出發，在抵達善化啤酒廠前，明俊哥跟阿智出來領騎，開始用速度親切問候我們，在後頭的我，看到賢哥首先掉隊，此刻顯湖哥距離他們有20公尺，只看到顯湖哥發力，車頭浮起瞬間，我又與顯湖哥離了更遠，此刻我只能帶上亮哥，用400W追上主集團，當超越賢哥時，我大喊賢哥快跟上!跟在主集團後頭的我，看著瓦數250-270W，時速44-46km，漸漸的集團人數越來越少，我也在懷疑著，我們是不是只騎到善化？當到了啤酒廠，人數只剩下一半，明俊哥…....你良心不會痛嗎?!

09:18台南善化啤酒廠

當抵達啤酒廠，大家沒有出發時的興奮模樣，剩下的只有疲態在這站休息30分鐘，生平第一次看到豆芽麵，小鋼珠還示範在地人吃法，讓我大開眼界。抵達得太早，這時有點想坐車了，畢竟千里迢迢騎來，加上啤酒太美味，是別處又喝不到，只能轉頭看看柏旭，他似乎不想放棄，只能硬著頭皮上了，現在只剩下不到十人的隊伍，究竟能騎完嗎？

出發後，亮哥叫我去前面帶，不停的叮囑時速別超過35km，因為只剩下十條好漢要完成中墾。在前往岡山路上，最興奮的是經過大學校門及老街，有無數的視覺興奮劑在路上行走，看得我們各個精神抖擻。顯湖哥還當街示範，如何與陌生妹子聊天，嚇得我們不知如何是好，亮哥還說:你們看看，這才是專業的把妹達人，原來顯湖哥不只是三鐵強!連對女人也如此專業，令小弟五體投地，殷敬殷敬!!當看到岡山市區，心想終於能夠到雨利廚房吃午餐了，也能喝到好喝的飲料，里程170km還有130km得完成。

午餐 11:32 高雄岡山 雨利廚房

有30分鐘可以吃，雖然身體沒有胃口，但必須得強迫自己吃完，因為我還有一個目標，就是完成中墾，而我得繼續前行剩下八分鐘時亮哥大喊:還有誰要上廁所?柏旭:我!!過了五分鐘亮哥大喊:人都到齊了喔?!我在後頭大喊:還有柏旭!!亮哥彷彿沒有聽到，直直往前騎去，於是我起身去追趕亮哥，看到柏旭在對面的廁所揮手大喊大叫，亮哥不為所動的往前騎去又過了兩個紅綠燈，我不停的大喊:亮哥!等等啊!還有人在廁所亮哥才停了下來，問說:不是人都來了嗎？我:柏旭剛剛從廁所剛出來啊!過了一會，柏旭高速而來，笑著說:亮哥!時間還沒到，你就出發了，這樣誰敢上廁所啊!!這段路十分難騎，無數的紅綠燈，不停的上卡及脫卡，導致之前左腳的舊傷發作，只要出力踩踏就會疼痛，心想難道只能在此止步了嗎?(因為之前用16n的彈片，脫卡的傷一個月前才剛好)

13:17 吉利檳榔攤

幸好沒多久就到歐巴桑辣妹檳榔攤，可以讓我喘口氣，我順便幫歐巴桑辣妹介紹給明俊哥認識，結果明俊哥大笑著說:你知道我小孩多大了嗎?國小了我笑著說:你結婚了?無數的女子要出家了這時剩最後一個上車點<南洲7-11>，騎在國三橋下時，遇上大逆風，為了不讓隊伍速度低於30km，只能把瓦數提升至250w，使得左腳每下都是刻苦銘心的疼痛，在一半時，亮哥似乎發現了我的不對勁，大喊著:後面的上來頂風，讓我的左腳可以有個喘息的機會。

14:16南洲7-11

當抵達南洲7-11，大家都喊著要上車，這時的我，想起葉啟田的一首歌”成功的條件”，歌詞裡面寫到<看別人的成功，不免怨妒不免擔志，甘知人的背後付多少，才有今日的地位>於是乎我又重拾了信心，找回自己永不放棄的個性，決定騎完剩下的這一段路在經過戰備跑道時，我揮手並大喊著:選手起飛了!!看到明俊哥首先起飛，454哥及阿智跟在後頭，大家在此各自較勁，而我在此只剩下跟好跟滿的功能當經過坊山，第一集團只剩下 明俊哥/阿智/454哥/顯湖哥/我 五人朝著目標前行在抵達海豚灣門市前，都是明俊哥破風，他那霸氣的騎姿，引起無數路邊女子觀看，還聽到妹子對他大喊著:加油!明俊哥越踩越起勁，殊不知後頭的我們，都已經舌頭拖地三尺，雙腳快抽筋。

15:10 海豚灣7-11

當抵達7-11沒多久，第二集團也抵達門市，大家爭論著要不要繼續突破中墾紀錄，這時小鋼珠說了一句名言:趕快出發!再拖下去就破不了紀錄了!於是我們水壺打滿水，為了剩下的40公里孤注一擲這時落山風持續加劇，明俊哥為了能夠穩定前進，說出一句十分變態的話來激勵我們:只要我們速度夠快，就能不受到落山風影響我聽得一頭霧水，於是明俊哥身體力行，帶領我們並示範，如何用速度不受到落山風影響經過車城時，左腳疼痛及雙腳前股四頭抽筋，已經快讓我意識漸漸渙散在離開恆春時，阿智決定放掉，454哥也說抽筋並減速，他倆的放棄，一度讓我也想放棄在左腳踩下每一下都是疼痛，右腳不停抽筋之下，我想起了艾華子及QQ，使我堅持下去的信念是家人，而現在我只想回家於是我燃燒生命跟上明俊哥，在經過小雞灣時，明俊哥放掉了，而我也只剩下一個念頭，就是回家在抵達牌樓時，時間16:38，明俊哥出現了，他笑嘻嘻地看著我，我苦笑著看著他，彼此的心裏應該只剩下<終於騎完了>

我說:拍個照片吧!在下車時，雙腳大抽筋，明俊哥大笑著:原來抽筋不是假的喔!! 我苦笑著說:真的啦!在善化上車的大哥走了過來說:就是你啦!害我騎爆了! 我苦笑著說:不是啦!不到五點，亮哥第二集團也抵達，中墾300突破十幾年來最快紀錄，大家都問我:明年會不會來? 我搖頭著說不會

19:00吃晚餐

亮哥說:這是最快吃飯紀錄，在後壁湖吃到晚餐，我不爭氣的眼淚，從嘴角流了下來，這是今天第一次吃到的正常食物。

23:00抵達台中

亮哥說:這也是中墾團有史以來，最快到家紀錄。 只能說:回家真好總結:目標瓦數180-220w，順便試看看226，騎完180km，還有多少體力從沒想過自己會騎這麼長，也沒想過也騎完中墾，在此之前對自己沒抱多少期望，也很擔心自己控制不住自己，想要與人廝殺的衝動，結果表示:我還是無法控制自己，無論距離多少。

明俊哥獨照

阿智獨照

454哥獨照