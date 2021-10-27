足球／1球不敵越南 中華隊U23亞洲盃資格賽吞首敗

前往吉爾吉斯挑戰2022年U23亞洲盃資格賽的中華男足隊，今天首戰迎戰越南隊，兩隊前80分鐘都沒能攻破球門，越南直到第81分鐘找到空隙進球，最終就以1：0險勝中華隊。

中華隊開賽擺出「4-2-3-1」陣形，展現進攻企圖，不過兩隊上半場結束都未能進球；下半場越南明顯加強進攻強度，幾次進攻機會雖遭中華小將化解，但第81分鐘時越南一次禁區頂端持球，趁中華隊上前壓迫防守時將球傳往左路空隙，率先攻破球門。

中華隊先失球，第85分鐘鄭知桓左路與對方爭搶，雙方倒地卻遭韓籍主審判紅牌出場，又陷入少一人的困境，儘管繼續奮戰，但沒能突破越南球門，最後就以1球之差惜敗。

U23中華隊總教練陳俊明表示，很肯定自家球員表現，不過比賽中裁判幾個判決對中華隊不利，球員情緒也確實被影響，盼接下來球員能保持鬥志，30日迎戰緬甸全力搶勝。

陣中具有多次國際賽經驗的吳彥澍坦言，1球敗感覺很沮喪，但仍會整理心情面對下一場，「因為我們還有晉級的機會，我們必須要全力以赴備戰下一場面對緬甸的比賽。」

今天擔任右後衛化解多次危機的梁孟昕也提到，輸球雖然很無奈，也觀察到對手在兩側高位壓迫速度很快很肯跑，讓自己跟後衛群有滿大的威脅，但大家很團結，有著共同的目標，都很積極的去多跑一步補位，相信汲取經驗後提高專注力，下一場比賽會更好。