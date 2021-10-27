法國羽賽／全場領先！周天成為台將開胡

法國羽球公開賽今天全面開戰，我國「一哥」周天成男單首輪以21：11、21：14拍下印度普拉諾（H. S. Prannoy），成為第一位勝場開張的台將。

本周巴黎登場的法國公開賽屬BWF超級750系列賽，中華羽將共有9組台將參賽，昨天率先登場的女雙組合許雅晴／胡綾芳3局敗給地主組合，混雙楊博軒／胡綾芳則是連輸兩局不敵馬來西亞組合許邦榮／謝宜茜。

今天台將仍由雙打組合打頭陣，但另組混雙李哲輝／許雅晴苦戰3局輸給丹麥組合，女雙張淨惠／李芷蓁也在3局大戰不敵瑞典對手，代表女雙和混雙第二輪都沒台將代表。

台將唯一排上種子的小天接續上陣，他目前世界排名第4，也是大會男單第4種子；對手普拉諾目前世界31，兩人過去4度交手都是2018年前，小天取得3勝1敗優勢。

今天第5度碰頭，小天首局就打出9：1攻勢，一路領先下以21：11先下一城；第二局小天再打出4：0開局，15：6領先後雖被普拉諾連趕9分、差距縮小到1分，不過小天即時回穩，直接以6：0的攻勢結束比賽，以21：14前進第二輪。

小天為台將打下首勝後，接續包括「羽球王子」王子維，女單唯一代表白馭珀及兩組男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯和楊博軒／李哲輝都將爭取第二輪的16強門票。