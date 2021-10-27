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澳網／約克維奇也沒特權 主辦州強調沒打疫苗不能參賽
澳洲網球公開賽（Australian Open）主辦州維多利亞州州長今天表示，不會特別豁免沒打疫苗的球員參賽，這可能讓尋求衛冕冠軍的喬約克維奇（Novak Djokovic）無法出戰。
本週稍早外流的電郵顯示，只要完成14天隔離，沒接種疫苗的球員也能打澳網。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）當時表示，未接種疫苗的球員取得豁免即可獲准入境，而主辦州維多利亞州必須代替球員提出申請。
但維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）很快排除那種可能性：「我們不讓沒接種的人進入酒吧、咖啡廳、餐廳、墨爾本板球場（Melbourne CricketGround）和參加各種活動。」
他說：「我們不會申請豁免，基本上就沒有這個問題了。」
澳洲聯邦政府管理國家邊界事務並負責發放簽證，但疫情期間是由各州政府負責開設隔離設施與訂定疫苗規定，因此並不清楚何者才擁有澳網規定的最後決定權。
9度在澳網男單封王的約克維奇是拒絕透露疫苗施打狀況的眾多球員之一，讓人不禁質疑他明年1月能否順利前來墨爾本爭取衛冕。
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