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網球／重返球后卻舊傷復發 謝淑薇本季單打收兵

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇宣布本季單不會再出賽。 美聯社
謝淑薇宣布本季單不會再出賽。 美聯社

我國「一姊」謝淑薇本周重回女雙「世界球后」寶座，但昨天在義大利庫馬約爾女網賽單打首輪苦戰2小時又13分鐘以1：6、7：6（7：2）、4：6不敵西班牙對手波索娃（Aliona Bolsova）後宣布，比賽中再次受傷，將退出雙打賽程，本季單打也不會再出賽。

謝淑薇17日剛和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）迎接印地安泉女網賽金盃，進帳生涯第30座雙打冠軍後，除拿到下月年終賽門票，昨天最新公布的世界排名也從第2升上第1，重返球后寶座；她休息一周後轉戰義大利新設置的庫馬約爾，除單打出擊，雙打也和地主費爾蘭多（Cristiana Ferrando）攜手。

不過昨天經過3盤大戰落敗後，謝淑薇透過社群公告，說明單打第3盤受傷，必須退出雙打賽程，「這一站也將會是我今年單打的最後一場賽事。年終雙打賽之後，會去安排醫生評估、體能與復健。」

WTA年終賽去年原定在中國大陸深圳舉行，但因新冠肺炎疫情停辦，今年改在墨西哥瓜達拉哈拉重新登場，將從下月10日進行到17日。

謝淑薇表示，這兩年泰半時間時間都是在疼痛中完成比賽，且都是同個部位，因此決定年終賽後花長一點時間修整；她也提到，雙打很少會疼痛，但美網硬地賽季卻開始出現狀況，讓她更正視這項問題。

謝淑薇最後也和球迷喊話，她寫道：「很遺憾的與大家分享這個傷心的消息，但我會以最快的速度回來備戰年終賽的。」

謝淑薇 美網 比利

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