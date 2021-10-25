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網球／重返雙打球后 謝淑薇單打錯失逆轉勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 資料照（美聯社）
謝淑薇。 資料照（美聯社）

我國「一姊」謝淑薇今天重回女雙「世界球后」寶座，可惜沒能以勝場慶祝，今天在義大利庫馬約爾女網賽單打首輪沒能上演逆轉勝，苦戰2小時又13分鐘以1：6、7：6（7：2）、4：6不敵西班牙對手波索娃（Aliona Bolsova），只剩女雙繼續突圍。

謝淑薇17日剛和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）迎接印地安泉女網賽金盃，進帳生涯第30座雙打冠軍後，除拿到下月年終賽門票，今天最新公布的世界排名也從第2升上第1；她休息一周後轉戰義大利新設置的庫馬約爾，除單打出擊，雙打也和地主費爾蘭多（Cristiana Ferrando）攜手。

今天先迎接單打首戰，先發球的謝淑薇一下場雖順利保發，但接續連被破發3次，第二盤第1個發球局也沒能守住，讓波索娃跨盤連拿9局。謝淑薇第二盤的第2個發球局終於局數開張，隨後再首度破發，連保帶破下將局數3：3扳平；第8局謝淑薇雖再度遭破，但隔局和第11局也回破，儘管盤末發球局沒保住，仍在「搶7」中以7：６（7：2）扳平盤數。

決勝盤前5局成破發大戰，雙姝都沒保住發球局，多被破發一次的謝淑薇第7局終於保發，但第10局2個破發機會都沒把握，雖也瓦解對手4個賽末點，最終以4：6錯過勝利。

謝淑薇 比利

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