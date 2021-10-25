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田徑／捐出365雙運動鞋 中華田徑協會助原住民小選手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華田徑協會捐出365雙運動鞋給偏鄉選手。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會捐出365雙運動鞋給偏鄉選手。圖／中華田徑協會提供

以實質方式幫助原住民小跑者，中華民國田徑協會今天捐出365雙美津濃運動鞋，給予高雄市原住民區那瑪夏、茂林、桃源、寶來四所國中師生，鼓勵學生奔馳運動場，勇敢追夢。

今天的捐贈儀式中，包括中華民國田徑協會理事長葉政彥、監事長林榮祿、常務理事賴坤成、祕書長王景成都親自出席，除預祝12月5日原住民4校運動會展現好成績，更鼓勵原住民學生都能在運動場上開心奔馳。

葉政彥表示，原住民4校聯合運動會年年舉辦，吸引各界貴賓、家長共襄盛舉，感受到原住民孩子對運動的熱情，這次希望透過捐贈運動鞋，支持學生發揮潛能。

高雄市政府教育局局長謝文斌、高雄市體育總會理事長許文宗及榮譽理事長朱文慶今天也蒞臨會場見證，謝文斌表示，4所國中都是原住民及原住民重點學校，由於受到地理環境及交通限制，少有區域性的大型交流活動，透過原住民地區4校聯合運動會的舉辦，拉近原住民學生的距離，更能使學生了解周邊其他族群的文化特色。

謝文斌也特別感謝中華民國田徑協會的慷慨捐贈，給予學生最實質且最有力的支持。

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