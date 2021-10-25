羽球／李洋回國隔離出現感冒症狀 二採陰喊萬幸

丹麥羽球公開賽無緣8強的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，已回到台灣進行隔離，李洋今天透露還沒回台就有感冒症狀，入境後直接被帶去檢疫所，所幸兩次採檢新冠肺炎的結果都是陰性，讓他大喊萬幸，並感謝台灣第一線的防疫人員。

丹麥羽球公開賽和本周登場的法國羽球公開賽接棒舉行，包括我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維等都是從丹麥轉戰法國，東京奧運打下隊史首面羽球金牌的「麟洋配」則是打完湯姆斯盃和丹麥公開賽就先回台，接續再從11月16日的印尼名人賽繼續國際賽征途，預計參加BWF超級750印尼名人賽、超級1000印尼公開賽和世界巡迴賽總決賽。

李洋今天透過社群平台透露，上周就出現感冒症狀，所幸兩度採檢都是陰性，讓他放下心中大石。

轉戰巴黎的中華羽將明天將迎接法國公開賽，「麟洋配」雖已回台，但和隊友間的聯絡沒少，兩人除和周天成越洋連線，不忘祝福另組男雙「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯有好成績。

法國公開賽共有9組台將參賽，男單有周天成和王子維，女單唯一代表白馭珀，男雙有「羊肉盧」和楊博軒／李哲輝，女雙許雅晴／胡綾芳和張淨惠／李芷蓁，以及兩組混雙楊博軒／胡綾芳、李哲輝／許雅晴。