足球／追平隊史主場最慘 曼聯狂輸5球

英超豪門曼聯在與利物浦24日深夜的雙紅會上，寫下追平66年前的隊史慘案，主場吞下0：5的大敗！利物浦上半場就狂轟4球，半場時就有紅魔球迷受不了而離場，曼聯替補上陣的博格巴還吞下紅牌退場，陣中球星C羅也少見的難控情緒踢人，全場曼聯吞下7張牌、追平隊史紀錄，主場慘敗5球也追平高掛66年的紀錄，C羅也追平個人職業生涯最慘案（球隊輸5球）。

半場就落後4球

英超第9輪的焦點戰是壓軸的雙紅會（紅魔與紅軍），24日深夜由紅魔曼聯坐鎮老特拉福球場迎戰來訪的利物浦，曼聯開局戰略部署是與利物浦打對攻，但開賽前13分鐘就連丟2球，上半場結束前更被埃及球星薩拉赫傷口灑鹽、連進2球，半場4球落後的慘狀引起球迷不滿，部分紅魔球迷半場就走人，而紅魔退役球星費迪南也推文表示不滿。

下半場的紅魔仍舊沒有起色，開賽不久薩拉赫再進球、完成帽子戲法，替補上陣的法國球星博格巴只花了14分鐘就讓球隊絕望，他飛鏟對手直接吃下紅牌，曼聯在第60分鐘就陷入10打11人、且5球落後的超級逆境，最終吞下66年以來的主場最慘案，前一次在主場0：5落敗是1955年敗給曼城。而早早陷入落後而焦躁的曼聯球員，全場吞下7張牌，追平隊史單場最多，甚至連當家球星C羅都少見情緒失控、惡意踢人。

曼聯戰術錯誤

這場敗仗追平C羅職業生涯最慘一役，前一次是11年前在西班牙國家德比，效力的皇馬以0：5敗給巴塞隆納，同時這也是曼聯隊史在主場第3次遇到5球以上的慘案，2次發生在現任教練索爾斯柯亞的任內，這讓索帥下台的呼聲飆高，利物浦球迷當場還高唱索帥的歌曲，諷刺性高喊索帥不要卸任，而索帥賽後受訪時表示，這是他執教曼聯最黑暗的一天，但還不是放棄的時候，他將會為後續的比賽繼續努力。

針對這場史詩級慘案，曼聯傳奇球星、現任賽事播報員的內維爾表示，曼聯此役根本沒有系統，也不應該用高壓拼搶與利物浦對攻，他說：「索帥已經試了3年的防守反擊，沒道理改弦易撤。」同樣也是一生只效力於曼聯的前球星斯科爾斯認同說，曼聯在戰術上有著根本的錯誤。

另外，《利物浦隊報》則轉述利物浦主帥克洛普的賽後採訪，他謙稱這不是什麼偉大的勝利，但不否認是美好的一仗。

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