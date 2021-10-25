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排球／企排17年周末開戰 7外援吸睛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
企排17年甲級男女排球聯賽本周末點燃戰火，今天舉行開戰記者會，男、女隊各5隊都派出代表出席。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽本周末點燃戰火，今天舉行開戰記者會，男、女隊各5隊都派出代表出席。記者余承翰／攝影

企業17年甲級男女排球聯賽30日在成功大學體育館點燃戰火，今年除增加總冠軍系列賽，女子組總共還有7名外援，包括剛打完東京奧運的現役國家隊成員，為企排新賽季增添看點。

企排新賽季今天舉行開戰記者會，賽季口號「I’m the Best」，並宣布新賽季多項改變，包括增加總冠軍系列賽、推出全新官網和售票機制，以及周周主場日等活動。

新賽季男子組共有台電、台中太陽神、桃園台產、Conti、雲林美津濃與會，女子組由中國人纖、愛山林、台電、極速超跑和台北鯨華參戰，其中除了衛冕軍台電和愛山林，另外3隊都有外援助拳，中國人纖的多明尼加40歲老將瓦爾迪茲（Annerys Vargas Valdez）更參與今年東奧。

中國人纖教練曾華鈺透露，目前義大利外援朵拉（Peoria Dora）已經結束隔離，但瓦爾迪茲才剛到台灣開始進行隔離，預計開季前3周無法下場。

企業17年男、女排各有50場例行賽，12月另有明星賽，明年3月安排總冠軍系列賽，由例行賽2到5名進行循環季後賽，再進行單淘汰挑戰賽，最後出線隊伍和例行賽龍頭爭奪賽季總冠軍。

台電男、女排是賽事衛冕軍，台電男排教頭江天祐霸氣說：「當然是冠軍啊！」

企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，台電男排球員代表出場。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，台電男排球員代表出場。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，極速超跑球員代表出場。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，極速超跑球員代表出場。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，台電女排球員代表出場。記者余承翰／攝影
企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，台電女排球員代表出場。記者余承翰／攝影
台電老將張善源動刀後復出。記者余承翰／攝影
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企排17年甲級男女排球聯賽舉辦記者會，中國人纖球員代表出場。記者余承翰／攝影
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