排球／企排17年周末開戰 7外援吸睛

企業17年甲級男女排球聯賽30日在成功大學體育館點燃戰火，今年除增加總冠軍系列賽，女子組總共還有7名外援，包括剛打完東京奧運的現役國家隊成員，為企排新賽季增添看點。

企排新賽季今天舉行開戰記者會，賽季口號「I’m the Best」，並宣布新賽季多項改變，包括增加總冠軍系列賽、推出全新官網和售票機制，以及周周主場日等活動。

新賽季男子組共有台電、台中太陽神、桃園台產、Conti、雲林美津濃與會，女子組由中國人纖、愛山林、台電、極速超跑和台北鯨華參戰，其中除了衛冕軍台電和愛山林，另外3隊都有外援助拳，中國人纖的多明尼加40歲老將瓦爾迪茲（Annerys Vargas Valdez）更參與今年東奧。

中國人纖教練曾華鈺透露，目前義大利外援朵拉（Peoria Dora）已經結束隔離，但瓦爾迪茲才剛到台灣開始進行隔離，預計開季前3周無法下場。

企業17年男、女排各有50場例行賽，12月另有明星賽，明年3月安排總冠軍系列賽，由例行賽2到5名進行循環季後賽，再進行單淘汰挑戰賽，最後出線隊伍和例行賽龍頭爭奪賽季總冠軍。