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桌球／獲邀擔任宜蘭運動大使 林昀儒：很開心

中央社 / 宜蘭25日電
林昀儒。 報系資料照
林昀儒。 報系資料照

宜蘭縣府與醫藥集團合作，打造具有宜蘭特色的馬拉松賽事，並邀請「小林同學」林昀儒擔任宜蘭運動大使，雙方今天簽署合作備忘錄；對於獲邀擔任運動大使，林昀儒表示「很開心」。

宜蘭縣長林姿妙透過新聞稿表示，縣府與杏輝醫藥集團合作的「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，將由杏輝提供新台幣3年800萬元贊助款，共同打造具宜蘭品牌特色及口碑的馬拉松賽事。

首屆賽事將結合公益，在明年4月23日起跑，活動將於每名參加選手報名費中提撥10%進行公益活動，用於發掘並培養優秀基層弱勢選手進軍國際，延續台灣之光，也提供環境永續與綠美化工作使用。

今天由林姿妙與杏輝醫藥集團董事長李志文共同簽署合作備忘錄，現場並邀請東京奧運桌球混合雙打銅牌選手，且是宜蘭在地長大「國民金孫」林昀儒擔任宜蘭運動大使，林昀儒接受媒體聯訪，被問到獲邀擔任運動大使感想時僅表示「很開心」。

縣府表示，這場賽事由宜縣府與杏輝醫藥集團共同主辦，宜蘭縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會共同承辦，共分4個組別，分別為全馬組42公里、半馬組21公里、10公里組與5公里組，不論是專業或喜愛休閒輕運動的跑者，都可依自己的喜好及體能狀況報名參加，即日起接受網路報名。

林昀儒 國民 桌球

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