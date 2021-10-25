澳網／傳防疫規定放寬 未接種者隔離14天後可參賽

根據外流給美國媒體的電子郵件，未接種疫苗的運動員也可參加明年的澳洲網球公開賽（Australian Open），只須在賽前隔離14天即可。

世界女子職業網球協會（WTA）在這封電郵中表示，希望針對選手參加澳網的條件「釐清錯誤且誤導的訊息」。

WTA說，這個消息來自澳網主辦單位澳洲網球協會（Tennis Australia），由於澳洲網球協會仍在和政府討論細節，因此要求選手保密「數天」。

網球自由記者羅森堡（Ben Rothenberg）取得的這份電郵，和澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）上週說法相違。霍克上週表示，選手必須接種兩劑疫苗才能取得簽證，參加這場大滿貫賽事。

根據報導，世界女子職業網球協會和世界職業網球協會（ATP）有多達1/3球員仍未接種，男子網壇世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）則拒絕透露接種狀況。

澳洲網球協會不願發表看法。

維多利亞州體育廳長帕庫拉（Martin Pakula）表示，尚未決定未接種的外國選手能否入境。他告訴3AW電台：「還沒決定，我們還在和澳洲網球協會以及聯邦討論要不要允許未接種的外國人入境，以及若允許他們入境，要在何種情況下放行。」

「可能還要再討論兩個星期。」

11月1日開始，完整接種的公民、永久居民以及他們在海外的家人從國外抵達雪梨與墨爾本時，不須再接受隔離。

WTA在上述電郵中表示，12月1日起，接種過的選手入境後不須接受隔離，也無須待在生物安全泡泡區（bio-secure bubble）。

下屆澳網將在明年1月17日開打。