羽球／練到不會輸！麟洋配馬不停蹄 先回台隔離再拚4大賽

我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟近期征戰超級1000丹麥公開賽，台灣時間22日不敵日本組合止步十六強，不過兩人維持一貫的正向，王齊麟表示：「輸球沒有藉口！輸了，就再練！練到不會輸為止！」目前他們已返台接受檢疫，王齊麟也透露接下來至年底的參賽計畫。

今年夏天在東京奧運奪金的「麟洋配」近期遠征丹麥，湯優盃男團賽事未能晉級八強，日前的丹麥公開賽十六強，也不敵後來奪冠的日本組合保木卓朗／小林優吾。雖連續兩戰未能取得好成績，兩人依然非常積極樂觀，王齊麟就在臉書寫道：「輸球沒有藉口！確實有很多必需檢討改進的地方。輸了，就再練！練到不會輸為止！」李洋也在臉書上說：「我們會調整好腳步重新出發，以挑戰者的姿態繼續努力。」

而麟洋也計畫在11月中前往印尼參加超級750印尼大師賽、超級1000印尼公開賽和年終總決賽，年底再征戰於西班牙舉行的世錦賽。不過接連往返國內外，也讓剛回國的李洋在臉書貼上一張自己「瞇瞇眼」的照片並寫下：「努力調整時差中，希望能成功。」