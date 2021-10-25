女足／踢下巴林 中華隊相隔14年重返亞洲盃
爭取2022印度女子亞洲盃會內賽門票的中華女足隊，深夜傳回好消息，前往巴林聯踢兩戰的女將們先以4：0踢下寮國，今天凌晨再以2：0擊敗地主巴林，相隔14年重返亞洲盃會內賽。
中華隊首戰擊敗寮國已取得3分積分，寮國與巴林對戰以0：0踢和各拿1積分，中華女足此戰只要不輸就能進入會內賽；台灣時間昨天深夜11點開踢的賽事，上半場雖沒破門，第60分鐘獲得自由球機會，替補上場許翊筠佯裝射門，實則干擾巴林守門員判斷，賴麗琴再直接破網，助中華隊分數開張。
第77分鐘，李綉琴的在罰球區右側接獲賴麗琴傳球，將球直塞給前方的潘彥昕，後者起腳後遭巴林門將拍出，不過球卻正好彈到球門前無人盯防的陳燕萍眼前，陳燕萍一個頭槌補門，順利將比數擴大至2：0，最終中華隊就以兩球差距贏下比賽，重返亞洲盃會內賽。
中華隊日籍總教練越後和男賽後幽默表示，隔了14年再度晉級亞洲盃，回國後也剛好要隔離14天，或許14這個數字對他而言是個幸運的數字，同時感謝選手的努力，才有這樣的結果；接下來亞洲盃的對手只會是實力相近或更強的隊伍，針對現有的不足去加強跟修正是首要目標。
王湘惠、李綉琴及攻進第2顆進球的陳燕萍，以及助理教練鄭雅薰，都是14年前征戰2008亞洲盃會內賽的陣中球員，4人直呼時間過得好快，但對當時印象都已模糊，陳燕萍還打趣說，自己當初還是小毛頭上不了場，現在還要上網搜尋一下當初對手是誰。
王湘惠提到，14年的過程中，是很多教練跟選手累積下來的努力跟堅持才有機會重回亞洲盃，會努力去爭取更好的成績。
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