藤球／雙胞胎既競爭又合作 助士林國中獲男子組雙冠

110學年度全國青少年藤球賽今天在高雄亞柏會舘進行三人賽，士林國中延續雙人賽奪冠氣勢，再度於三人賽男、女子組搶下冠軍，其中男子組三人賽冠軍士林國中A隊陣中有對雙胞胎李敏至、李捷安，他們在雙人賽是對手，三人賽則合作，為士林國中打下精采成績。

李敏至與李捷安從小接觸足球，國小四年級開始接觸藤球，進入士林國中後，更專注在藤球訓練中，但因為兩人都擔任做球手，若是在雙人賽位置會重疊，他們就拆成兩隊出賽，到了三人賽則是哥哥李敏至擔任做球手，弟弟李捷安擔任發球手，就能合作出賽。

「雙人賽雖要對抗，但我們不看輸贏，更在乎比賽內容，贏球如果內容不好也不會開心，更享受比賽。」李敏至與李捷安既競爭又合作，順利為士林國中在男子組雙人賽打下「金包銀」，又在三人賽奪冠。李敏至說：「拿到好成績很開心，也達到目標，接下來就是往下一個目標邁進，最近就是月底的全國第二次排名賽，希望跟更多學長對抗，對手越強越爽。」

士林國中在女子組三人賽也封后，冠軍賽對決萬丹國中A隊，先克服落後一局的劣勢，將戰局逼到第三局，又在決勝局一路落後的不利局面下，最後一舉逆轉奪勝，日籍選手二宮奈緒擔任發球手及時穩住陣腳，不受之前發球失誤影響，穩定發進關鍵球，才讓隊友陳曉葳搶下致勝分，成為一大關鍵。

二宮奈緒賽後壓力釋放，哭紅雙眼，她因為發球失誤感到自責，但最後一球就想著一定要發進，才頂住壓力。上屆還是替補身分，她本屆以國三身分一舉拿下雙人賽與三人賽冠軍，為她的努力做了最好註解，她說：「畢業了，就是一個新的開始，未來會繼續努力，加強自己的實力。」

高中組方面，佳冬高農A隊展現多年發展底蘊，繼男子組雙人賽金包銀後，再於三人賽奪金，陣中主力潘政佑強調，奪冠當然開心，但殺球失誤過多，表現應該可以更好。教練鄭力元則表示，佳農發展多年，陣中球員有半數都是國家隊成員，奪冠表現是球員努力成果。

女子組方面，明倫高中在冠軍賽擊敗滬江高中，拿下隊史首座青少年賽冠軍，教練詹宇庭對球員努力表示感動，「這一冠意義非凡。」