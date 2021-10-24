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羽球／麟洋配返台 11月中出征羽球4大賽

中央社 / 台北24日電

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟李洋在結束丹麥羽球公開賽賽事後，今天上午已返台，王齊麟除了在臉書報平安外，也預告11月中起將再出征4大賽。

王齊麟、李洋在東京奧運男雙項目聯手摘金後，10月初啟程前往丹麥，展開奧運後首場賽事湯姆斯盃羽球團體賽，台灣隊最終未能在小組賽突圍，無緣8強，「麟洋配」隨後轉戰丹麥公開賽，但意外在16強遭到淘汰。

在丹麥公開賽告一段落後，王齊麟、李洋選擇不參加26日起登場的法國公開賽，而是在今天上午返抵台灣，後續將先進行隔離，並備戰後續國際賽。

王齊麟在臉書發文表示，11月中將前往印尼，參加3項賽事，分別為超級750系列印尼大師賽、超級1000系列的印尼公開賽與年終總決賽。

在印尼連續3週密集賽事後，王齊麟預告，年底將再飛往西班牙，參加世界錦標賽。

面對接下來的4場比賽，王齊麟直呼，又是體力大考驗。不過他強調，將努力調整好狀況，重新出發。

王齊麟 羽球 李洋

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