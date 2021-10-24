高球／松山英樹奪ZOZO錦標賽冠軍 時隔5年再在日本封王

中央社 / 東京24日綜合外電報導
松山英樹。 美聯社
松山英樹。 美聯社

日本29歲高爾夫球選手松山英樹今天在日本千葉縣舉辦的美巡賽ZOZO錦標賽（Zozo Championship）首度拿下冠軍，也是繼2016年以來時隔5年再度在家鄉日本封王。

日本讀賣新聞報導，松山今天以低於標準桿15桿，首度在美巡賽ZOZO錦標賽拿下冠軍，也是繼今年4月美國名人賽（The Masters）後再度奪冠。

松山在第85屆美國名人賽封王，是第一位贏得高球大賽冠軍頭銜的日籍男子選手。

至於松山上次在家鄉日本舉辦的賽事奪冠，是2016年11月舉行的三井住友VISA太平洋名人賽（MitsuiSumitomo VISA Taiheiyo Masters），距今已時隔約5年。

松山今天奪冠可獲得179萬1000美元（約新台幣4988萬元）獎金。

朝日新聞報導，今天是松山在美巡賽通算拿下的第7勝。

日刊體育報導，松山賽後受訪時說，能在日本奪下美國名人賽後的冠軍，感到非常高興；託大家為他加油的福，可以專心比賽到最後一刻。

松山說，感謝很多球迷到場為他加油，雖然不知道下次什麼時候能再回到日本打球，但就算在美國比賽，也不會忘記大家今天為他加油。

美國名人賽 高爾夫

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