LPGA／BMW女子高球錦標賽 李旻並列第61
台灣高球女將李旻今天在LPGA BMW女子高球錦標賽最終輪揮出71桿，總桿數以平標準桿的288桿，並列第61，而徐薇淩狀況不理想，打出74桿，總桿數290桿，並列第75。
總獎金200萬美元（約新台幣5633萬元）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）BMW女子錦標賽，今天在韓國釜山進入最後一回合賽事。
徐薇淩今天未射下任何小鳥，但在第8、13洞分別吞下柏忌，單日以74桿繳卡，4輪合計290桿，排名下滑，以並列第75作收。
同場較勁的李旻全場射3鳥，領到2柏忌，打出71桿，總桿數288桿，並列第61。
21歲的韓國選手林希貞（Hee Jeong Lim，音譯）前3輪未吞下任何柏忌，累計抓下18隻小鳥，賽前帶著4桿領先優勢出發，林希貞在最終回合同樣延續手感，繳出4鳥、零柏忌的完美演出，揮出68桿，連4天打出6字頭的成績。
不過，韓國女將高真榮（Jin Young Ko）表現更加出色，單日狂獵8鳥，揮出64桿迎頭趕上，4回合正規賽結束，與林希貞同以低於標準22桿的266桿，並列第1。
高真榮靠著延長加洞賽抓下小鳥，擊敗林希貞，連2場賽事高舉金盃，收下本季第4冠，也是職業生涯第11座冠軍，有機會重返世界球后寶座。
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