網球／專注澳網 球后芭蒂放棄拚年終賽連霸

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今年摘下包括溫布頓在內的5座金盃，不過美網第三輪落敗後就再沒出賽紀錄，她本周更發表聲明表示賽季已經提前結束，不會參加下月登場的WTA年終賽，放棄連霸機會。

WTA年終賽去年原定在中國大陸深圳舉行，但因新冠肺炎疫情停辦，今年改在墨西哥瓜達拉哈拉重新登場，將從下月10日進行到17日，我國「一姊」謝淑薇已取得只有8組的女雙資格。

2019年打下單打冠軍的芭蒂，今年在單打積分榜名列首位，但她發表聲明表示，不想為明年澳網「妥協」，考量到澳洲防疫規定，決定缺席年終大賽。

「這是很困難的決定，但我必須以身體狀況為優先，必須先從2021年球季中恢復，然後專注在季前訓練，為澳網準備。」芭蒂特別提到，考量目前昆士蘭的防疫規定，若是外出征戰再回國，仍須隔離，但自己並不願意為明年初的澳網妥協。

去年澳網打進4強的「球后」強調，現在家鄉大滿貫就是她最大目標，「我會盡一切可能來贏得冠軍。」有明確目標下，她選擇放棄總獎金5百萬美元的WTA年終賽，留在澳洲專心備戰。