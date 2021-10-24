全運會新竹市奪4金7銀8銅 拳擊女王陳念琴完成二連霸
110年全國運動會為期6天的賽事於10月21日閉幕，新竹市代表隊在這次全運會共奪下4金、7銀、8銅，不僅拳擊女王陳念琴完成女子75公斤級的二連霸，競走選手許嘉維還在20公里競走項目打破大會紀錄。
教育處表示，雖然成績稍遜色於上屆的6金3銀16銅，但今年新竹市也獲得4金、7銀、8銅、12項第四名、22項第五名、15項第六名、10項第七名及5項第八名，每一面獎牌、每一項成績都是選手跟教練辛苦付出的成果，都值得我們的尊敬與掌聲。
教育處指出，新竹市拳擊隊創下有史以來的最佳成績，共獲得2金1銀4銅，金牌分別為女子75公斤陳念琴及男子52公斤杜柏緯，其中陳念琴選手更是完成女子75公斤級的二連霸；陳念琴表示，在戰勝自己的路途上感謝大家的支持，接下來將於12月出賽拳擊世錦賽，請大家繼續為浴血重生的陳念琴2.0加油。
競走選手許嘉維，同時也是1萬公尺競走的全國紀錄保持人，許嘉維從今年3月打破1萬公尺全國紀錄後，就將目標鎖定在全國運金牌，並挑戰亞洲運動會的參賽標準，開賽後就一路遙遙領先，順利拿下金牌並打破大會紀錄，成為首位在本土突破90分鐘大關的選手，可惜未能再破全國紀錄，也沒達標亞運。
賽後許嘉維表示「這次雖然未能如願達標亞運，但已調整好心態，希望能出國比賽，再挑戰亞運標準，最後想感謝媽媽在我孤獨的競走訓練生涯，不辭辛勞地陪伴，讓我無後顧之憂，不斷越走越遠，越走越快。」
教育處代理處長沈靜濤表示「比賽雖然有輸有贏，但輸贏的結果，絕對不是比賽的一切，在超越自我的道路上，訓練的堅持、教練團的付出，運動家的精神，都是運動賽事中需要關注的部分」。
沈靜濤指出，市府每年補助新竹市體育會協助各單項委員會辦理績優選手培訓經費約400萬元，藉由舉辦賽事來增加選手的參賽實力，也讓社會體育的選手培訓上有足夠的支援，此外也要感謝新竹市體育會理事長余邦彥帶領的團隊及單項委員會，讓新竹市各項運動發展的越來越卓越。
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