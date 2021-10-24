全運會新竹市奪4金7銀8銅 拳擊女王陳念琴完成二連霸

110年全國運動會為期6天的賽事於10月21日閉幕，新竹市代表隊在這次全運會共奪下4金、7銀、8銅，不僅拳擊女王陳念琴完成女子75公斤級的二連霸，競走選手許嘉維還在20公里競走項目打破大會紀錄。

教育處表示，雖然成績稍遜色於上屆的6金3銀16銅，但今年新竹市也獲得4金、7銀、8銅、12項第四名、22項第五名、15項第六名、10項第七名及5項第八名，每一面獎牌、每一項成績都是選手跟教練辛苦付出的成果，都值得我們的尊敬與掌聲。

教育處指出，新竹市拳擊隊創下有史以來的最佳成績，共獲得2金1銀4銅，金牌分別為女子75公斤陳念琴及男子52公斤杜柏緯，其中陳念琴選手更是完成女子75公斤級的二連霸；陳念琴表示，在戰勝自己的路途上感謝大家的支持，接下來將於12月出賽拳擊世錦賽，請大家繼續為浴血重生的陳念琴2.0加油。

競走選手許嘉維，同時也是1萬公尺競走的全國紀錄保持人，許嘉維從今年3月打破1萬公尺全國紀錄後，就將目標鎖定在全國運金牌，並挑戰亞洲運動會的參賽標準，開賽後就一路遙遙領先，順利拿下金牌並打破大會紀錄，成為首位在本土突破90分鐘大關的選手，可惜未能再破全國紀錄，也沒達標亞運。

賽後許嘉維表示「這次雖然未能如願達標亞運，但已調整好心態，希望能出國比賽，再挑戰亞運標準，最後想感謝媽媽在我孤獨的競走訓練生涯，不辭辛勞地陪伴，讓我無後顧之憂，不斷越走越遠，越走越快。」

教育處代理處長沈靜濤表示「比賽雖然有輸有贏，但輸贏的結果，絕對不是比賽的一切，在超越自我的道路上，訓練的堅持、教練團的付出，運動家的精神，都是運動賽事中需要關注的部分」。