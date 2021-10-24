路跑／羅維銘秉持紀律 征服5000公里超馬亞洲第一人

台灣超馬好手羅維銘秉持紀律與平常心，耗時近49天完成紐約超越自我3100英里（近5000公里）挑戰賽，成為賽事舉辦25年來首位完賽的亞洲選手，並獲得亞軍殊榮。

超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence

3100 Mile Race）是世界距離最長的國際馬拉松賽事

，今年邁入第25屆，從9月5日舉辦至10月26日，賽程52天。7名超馬好手獲邀參賽，包括有「超馬鐵彈子」稱號的羅維銘。

今天是賽事第49天，羅維銘按計畫於美東時間接近晚間6時（台北時間24日上午6時）跑完最後一圈，在眾多僑胞加油聲中高舉中華民國國旗、帶著笑容衝過終點線

，實現人生一大心願。

58歲的羅維銘發表感言時感謝眾多贊助者，提到「感恩、和平、純潔、紀律」是讓他突破自我完賽的關鍵，期望這項賽事持續舉辦，讓更多人把前述8字箴言當作人生方向，造就更美好的世界。

駐紐約辦事處長李光章表示，羅維銘49天來不論風雨、不舍晝夜，每天跑超過102公里，未曾間斷，使他成為賽事舉辦25年來首位挑戰成功的亞洲選手，「這份殊榮是我們國人共同的驕傲，也充分展現勇敢台灣人堅定的毅力」。

李光章轉頒總統蔡英文、副總統賴清德賀電及紐約市主計長斯靜格（Scott Stringer）賀狀。

羅維銘完賽前夕，駐美代表蕭美琴昨晚特地從華府驅車到場替羅維銘加油打氣。行政院長蘇貞昌則在羅維銘完賽後透過視訊恭賀，讚揚他展現台灣人不屈不撓、勇於挑戰的精神。

這項賽事始於1985年，1997年起賽制拉長為3100英里

，每年6月至8月在紐約市皇后區舉行。本屆因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故改為9月開跑，選手要在52天內沿當地一所高中校區跑5000多圈，每天跑18小時，今年之前只有50人順利完賽。

羅維銘2002年自陸軍特種部隊退伍，展開近20年的馬拉松生涯。他曾於2014、2019年兩度赴紐約參加10日賽，今年挑戰3100英里至高紀錄。

羅維銘最終以48天11小時52分鐘1秒完成賽事，成績僅次於17日完賽的義大利跑者馬卡托（AndreaMarcato

），在歷來所有完賽選手中名列第25。

他賽後受訪時說，賽事最大挑戰是未知，過程一直在摸索，其中有痛苦、也有歡樂，關鍵是秉持平常心，每天如常做一件事，時間到了自然水到渠成。

羅維銘賽事中途捨棄跑鞋，換穿人字拖，其他選手跟進

，掀起一陣話題。他解釋，跑鞋雖有包覆性，但長期擠壓會導致腳部腫脹、起水泡；他攜帶的人字拖發揮輔助功用，也讓他國選手見識到科技、環保兼具的台灣優質產品。

羅維銘說，對超馬跑者而言，每天跑100公里是可接受的目標，但持續52天並不簡單。他坦言不易保持平心，後來發現「不貪也不怠惰」很重要，也就是要維持紀律

。

他表示：「我的成績都是很有紀律去執行。極端的痛苦經過了，我告訴我『這是我的選擇，所以就是享受它』

，就成功了。」