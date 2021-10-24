足球／慶81歲大壽 巴西足球傳奇比利開心吃蛋糕
巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日，他上傳社群媒體的照片中毫無病容，看不出8月底時曾因結腸疑有腫瘤而住院1個月。
比利（Pele）昨天在社群媒體推特（Twitter）寫道，「我的生日快到了！他們已經準備蛋糕了」，貼文並附上一張他面帶笑容吃著蛋糕的照片。那個蛋糕做成足球場的樣子，中間還有一個大大的足球。
今天早上，祝賀蜂擁而至。
比利1956年到1974年效力的巴西勁旅桑托斯（Santos），貼文祝比利「生日快樂」、「壽比南山」。
桑托斯還在今天的比賽為比利的生日安排了相關活動。他們除了在球衣繡上慶祝這位巴西足球之王生日的徽章，並在比賽第10分鐘播放曲子，替過去穿著背號10號球衣的比利祝壽。
比利原名納西門托（Edson Arantes doNascimento），是唯一拿過3屆（1958年、1962年、1970年）世界盃足球賽冠軍的球員。
他今年8月31日到醫院進行例行性檢查時，發現結腸「疑似」有腫瘤。4天後他接受手術，並在加護病房待了10天，幾天後又因呼吸困難短暫送回加護病房，然後於9月30日出院。
比利腫瘤的檢測結果並未公開，但醫生表示，比利必須接受化療。
比利多次因健康出問題而進出醫院，讓球迷頗為擔心。
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