快訊

「瑪瑙」颱風最快今晚形成 另1熱帶擾動也有機會成颱

權威期刊最新研究：新冠抗體檢測是有缺陷的科學

足球／慶81歲大壽 巴西足球傳奇比利開心吃蛋糕

中央社 / 聖保羅23日綜合外電報導
巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日。 路透社
巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日。 路透社

巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日，他上傳社群媒體的照片中毫無病容，看不出8月底時曾因結腸疑有腫瘤而住院1個月。

比利（Pele）昨天在社群媒體推特（Twitter）寫道，「我的生日快到了！他們已經準備蛋糕了」，貼文並附上一張他面帶笑容吃著蛋糕的照片。那個蛋糕做成足球場的樣子，中間還有一個大大的足球。

今天早上，祝賀蜂擁而至。

比利1956年到1974年效力的巴西勁旅桑托斯（Santos），貼文祝比利「生日快樂」、「壽比南山」。

桑托斯還在今天的比賽為比利的生日安排了相關活動。他們除了在球衣繡上慶祝這位巴西足球之王生日的徽章，並在比賽第10分鐘播放曲子，替過去穿著背號10號球衣的比利祝壽。

比利原名納西門托（Edson Arantes doNascimento），是唯一拿過3屆（1958年、1962年、1970年）世界盃足球賽冠軍的球員。

他今年8月31日到醫院進行例行性檢查時，發現結腸「疑似」有腫瘤。4天後他接受手術，並在加護病房待了10天，幾天後又因呼吸困難短暫送回加護病房，然後於9月30日出院。

比利腫瘤的檢測結果並未公開，但醫生表示，比利必須接受化療。

比利多次因健康出問題而進出醫院，讓球迷頗為擔心。

比利

延伸閱讀

巴西新增318人染疫不治 累計病故60萬5457例

13國球員以球會友 「World Cup Taiwan」今輔大開幕

影／金孫就是任性！大象阿嬤吃蛋糕前 小象一個箭步搶先摧毀

要解決3C產品成癮的問題，先從「親子關係」著手！

相關新聞

足球／慶81歲大壽 巴西足球傳奇比利開心吃蛋糕

巴西足球傳奇比利今天歡度81歲生日，他上傳社群媒體的照片中毫無病容，看不出8月底時曾因結腸疑有腫瘤而住院1個月

馬拉松／羅維銘拿國旗、穿人字拖 5000公里超馬完賽

58歲的台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、3100英里的超馬挑戰賽，他今天清晨拿著國旗、穿著人字拖衝向終點，提前3...

丹麥羽賽／周天成8強出局 將續戰法國公開賽

ＢＷＦ超級一千丹麥公開賽，我國一哥周天成昨天在男單八強賽遭遇香港選手李卓耀，在首局被對手搶先拿下後，第二、三局周天成一度...

田徑／本該歡度26歲生日 遇害肯亞長跑好手下葬

遭謀殺的肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天下葬，長眠白色棺木中。眾多奧運長跑選手前往致哀，而今天原本該是她...

藤球／青少年錦標賽高雄開踢 佳冬高農稱霸高中組

110學年度全國青少年藤球錦標賽今天在高雄亞柏會舘點燃戰火，由國、高中雙人賽率先登場，南北強權各有斬獲，佳冬高農在高中組...

羽球／戴資穎見面會與粉絲快問快答 戴姐也客串主持人

中華電信為回饋在東京奧運期間參與「看中華，挺中華」的忠實粉絲，今天特別舉辦「相信自己 戴資穎粉絲見面會」，邀請50名幸運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。