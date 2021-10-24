馬拉松／羅維銘拿國旗、穿人字拖 5000公里超馬完賽

58歲的台灣超馬好手羅維銘在紐約參加為期52天、3100英里的超馬挑戰賽，他今天清晨拿著國旗、穿著人字拖衝向終點，提前3天完賽，成為台灣第1人，並寫下亞洲新里程碑。

羅維銘這次挑戰在美國紐約舉行、世界上最長的3100英里（約4989公里）的超馬挑戰賽，賽事邁入第25屆，參賽選手得在52天內完成賽程，等於每天平均得跑96公里；比賽從9月5日起至10月26日，每天18小時，從清晨6時開始到晚間12時，中間6小時為選手的休息時間。

號稱「亞洲最會跑的男人」羅維銘這次過半的賽程都穿著人字拖，賽程進入第49天的這天，他衝向終點線時，依舊穿著招牌的人字拖，並帶著中華民國國旗以48天又11個小時52分01秒完賽，僅次於義大利選手馬卡托（Andrea Marcato），羅維銘以賽事第2、亞洲第1作收。

不少當地僑胞和民眾一早就在終點線等候，開心地為羅維銘歡呼，也見證他完成這項壯舉。

「我覺得突破自我是很好的理念。」羅維銘賽後當場發表感言，他透露，自己秉持著賽事創辦人錢莫（Sri Chinmoy）8字箴言「感恩、和平、純潔、紀律」，相信自己只要做到上述理念，就能完成比賽，而他也成功做到。