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藤球／青少年錦標賽高雄開踢 佳冬高農稱霸高中組

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
佳冬高農潘奕婷。圖／中華藤球協會提供
佳冬高農潘奕婷。圖／中華藤球協會提供

110學年度全國青少年藤球錦標賽今天在高雄亞柏會舘點燃戰火，由國、高中雙人賽率先登場，南北強權各有斬獲，佳冬高農在高中組包辦男、女冠軍，其中男子組還上演「金包銀」戲碼，國中則由士林國中橫掃男、女冠軍，明天將進行三人賽事。

全國青少年錦標賽2018年開辦，作為攸關藤球年輕選手升學的重要賽事，今年雖在疫情下開打，選手仍把握難得的比賽機會，奮力展現疫情期間的訓練成果，不但為了升學進路努力，更為了下周的全國第二次排名賽以賽代訓。

位於屏東的佳冬高農，是國內發展藤球的南部重鎮，也是國手搖籃，本次挑戰男子雙人賽的選手，都是亞青國手，他們展現應有水準，教練陳佳佩說：「包辦金、銀牌是正常發揮，我們期許選手即使在成人組都能拿下佳績，在青少年錦標賽當然要奪冠。」

高中男子組由佳冬高農「內戰」，最終由A隊逆轉奪勝，連續在準決賽與冠軍賽演出「輸1贏2」的逆轉勝，展現十足韌性，有「玉面殺手」稱號的潘政佑笑說：「賽前有必勝決心，雖然先輸掉1局，但我們越戰越勇，相信我們能贏，就一定要拿下勝利。」

佳冬高農打下女子組冠軍，則演出「復仇戲碼」，小組賽不敵明倫高中，在準決賽再相遇，隨即討回顏面並進軍決賽封后。高三的潘奕婷說：「最後一次參與青少年賽，攸關升學一定要奪冠，最後如願為高中生涯畫下完美句點。」她在青少年賽開辦以來，除了去年沒有隊友，其餘各屆都拿下冠軍，她期待自己下周在第二次排名賽也能複製佳績，爭取國手資格。

國中組由北部強權士林國中包辦冠軍，男子組同樣上演「金包銀」戲碼，女子組則在「最年輕甲組選手」陳曉葳帶領下，擊敗強敵萬丹國中。就讀九年級的陳曉葳，去年就成為甲組選手，用冠軍為國中生涯留下美好回憶，她希望未來有機會出國見見世面，還能代表台灣爭取國際賽佳績。

士林國中複製去年佳績，教練詹宇庭強調，陣中九年級選手實力堅強，穩定性極高，甚至賽前跟高中生對打都能取得勝利，他對選手表現感到滿意，他說：「我們沒有專用標準場地．小朋友更珍惜在場上的每一刻，今天的表現可圈可點。」他期許學弟妹能記住學長姐的精采表現，延續士林國中的好成績。

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