羽球／戴資穎見面會與粉絲快問快答 戴姐也客串主持人

中華電信為回饋在東京奧運期間參與「看中華，挺中華」的忠實粉絲，今天特別舉辦「相信自己 戴資穎粉絲見面會」，邀請50名幸運粉絲與代言人戴資穎互動同樂，挑戰世界球后極限球速、趣味羽球競賽，親身感受小戴打球魅力，並特別安排姐姐戴靖潔擔任主持人與小戴同台，進行粉絲化身小戴達人快問快答遊戲。

「相信自己 戴資穎粉絲見面會」特別邀請戴資穎的姐姐戴靖潔主持，現場互動熱烈，爆笑聲連連，而在粉絲的熱情歡迎下，戴資穎也展現不同於比賽的活潑個性，與粉絲大玩趣味接發球、快問快答遊戲，並分享對於羽球的專業與熱情。

中華電信總經理郭水義說：「中華電信重視國家優秀運動員發展，2017年起邀請戴資穎擔任代言人，在每一場球賽轉播下，見證世界球后不斷精進自我的過程。東京奧運賽事後，小戴旋風席捲全球，中華電信為給熱愛運動的用戶一個專屬驚喜，特別攜手小戴舉辦東京奧運後首場粉絲見面會，讓粉絲有機會上場，親身感受世界羽球球后的打球魅力，中華電信將持續支持台灣選手國際舞台發光發熱，並提供國人最精采賽事轉播及最豐富影視內容。」

中華電信寵愛客戶無極限，規劃一系列與世界球后的趣味互動遊戲，並贈出最新iPhone13手機及Apple Watch Series7等好禮，感謝戴資穎；戴資穎也特別準備了親筆簽名球拍、紀念T恤、腰包等限量禮物，親手贈送現場粉絲。