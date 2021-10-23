助體育健將變講師 逆光飛翔天使校園講座培訓課程登場

「以自身微光照亮他人，傳遞正能量的火炬！」為讓學生對人生有更廣闊的視野，提升對生命層次的認識，教育部體育署今、明兩天於國立體育大學辦理「體育逆光飛翔天使-校園座談會種子教師培訓班」，培訓總統教育獎體育類得主擔任校園巡迴講座種子教師，分享奮起人生激發共鳴。

本年度培訓課程共計邀請14名曾獲得總統教育獎體育類得主參與，以訓練學員成為校園巡迴講座講者，培育課程著重於「口才訓練」及「簡報製作」兩部分，並由體育主播陳建君和國立體育大學副教授陳月娥，共同指導口說實務，讓學員增進表達能力，生動演說；另外，也由專業師資親自授課，傳授簡報的設計與應用。

已擔任過多場「體育逆光飛翔天使宣傳計畫-校園巡迴講座」講者的阮昀馨（2013年總統教育獎得獎主）提到，這次再度受邀參與培訓課程，期盼透過重新進修，讓自己的演說技巧更臻成熟，同時也不吝分享自己擔任講者時的經驗，增加本屆培訓班學員的橫向交流。期望學員在參加培訓班結業後，帶著自信和專業，前往校園分享人生中的奮鬥足跡，不僅憑自身故事激勵台下聽眾，也藉由這樣的訓練讓人看見，從事體育運動的孩子有許多的可塑性。

體育署表示，參與培育班的學員們，雖然各自擅長不同運動，也有著不一樣的身分、背景，培訓班的學員們都歷經豐富的生命課題，他們用一致的韌性克服先天或經濟上的逆境，改寫不凡的人生篇章，而這些奮鬥故事，透過當事人現身說法課堂互動，盼能增長年輕學子對人生的閱歷，給正在接受考驗的人勇氣、讓無憂之人惜福。

就如同計畫「體育逆光飛翔天使」名稱一樣，即便逆著光，也要當個不放棄振翅的鬥士，才能抵達心中嚮往的目的地。這些在體育場上散發光芒的體育健將，用他們的際遇示範何謂堅持，縱然通往頒獎台的路走得比別人更艱辛，但面對熱愛的體育運動，無所畏懼是唯一的態度，未來也將來藉著「體育逆光飛翔天使宣傳計畫-校園巡迴講座」傳達其中不放棄的精神，以啟發更多學生對於體育運動和人生的熱情。