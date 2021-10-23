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高球／BMW女子高爾夫錦標賽 徐薇淩第3輪持平

中央社 / 台北23日電
台灣高球一姐徐薇淩。 聯合報系資料照
台灣高球一姐徐薇淩。 聯合報系資料照

台灣高球一姐徐薇淩，今天在LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的BMW女子錦標賽第3輪，表現震盪起伏正負相抵，以持平的72桿繳卡，目前以平標準的216桿並列64。

總獎金200萬美元（約新台幣5574萬元）的BMW女子錦標賽，今年在韓國釜山的LPGA國際俱樂部舉行，地主21歲女將林希貞再次以完美表現打出低於標準7桿的65桿，3回合以低於標準18桿的198桿，目前以4桿之差單獨領先。

值得一提的是，包括今天在內，林希貞3回合沒有領到任何柏忌，且表現一天比一天更好，首日她飆出低於標準5桿的67桿，次輪則以66桿繳卡，今天再以3回合最佳的65桿做收，也在領先榜單飛並拉開差距。

台灣一姐徐薇淩在第2回合打出低於標準2桿的70桿，手感看似逐漸回溫，今天她小鳥打得多，可惜柏忌也吞得多，她打下3回合最多的6鳥，可惜也領到3個柏忌與一個3柏忌。

徐薇淩今天在標準5桿的第15洞，耗費了8桿才脫身，對她造成重傷害，所幸接下來她連續在第16、17洞接連捕鳥止血，才把桿數扯平。

至於同場參賽的台灣選手李旻，狀況也相差不遠，她今天共打下3鳥，卻也吞下4個柏忌，以高於標準1桿的73桿繳卡，3回合累計以高於標準1桿的217桿並列70名。

徐薇淩 高爾夫 LPGA

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