丹麥羽賽／苦戰三局後敗北 周天成無緣4強賽

BWF超級1000級的丹麥公開賽，我國男單一哥周天成今天在8強賽遭遇世界排名第17名的香港選手李卓耀，最終以16：21、21：19、19：21苦戰三局後敗北，無緣4強，在周天成出局後我國選手也結束這次丹麥公開賽賽程。

周天成這次丹麥公開賽名列男單第4種子，在前天的16強賽遭遇世界排名第27名的大陸選手陸光祖，以21：15、21：18直落二晉級後，今天隨即遭遇香港二哥李卓耀，雙方在本場比賽前曾三度碰頭，周天成拿下2勝1敗成績，不過最近一次交手由李卓耀以直落二勝出。

今天兩人進行生涯第四度對戰，首局前段周天成就出現亂流，被對手打出一波5：0的開局攻勢，並在一路落後的情況下，以16：21讓李卓耀先下一城。

第二局周天成重新調整步調後，在3：6落後的情況下，拉出一波10：3的攻勢逆轉戰局，並以21：19將比賽帶入決勝局。第三局周天成一度以10：17大幅落後，雖然他隨後拉出一波8：12的攻勢追平比數，還成功化解了李卓耀第一個賽末點，但仍是以19：21敗下陣來，無緣4強。