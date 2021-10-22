丹麥公開賽／李哲輝、許雅晴退賽 混雙8強止步
BWF1000丹麥公開賽，我國混雙組合李哲輝／許雅晴今天在8強賽遭遇泰國第二種子德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），在首局打完以9：21被對手先下一城後，第二局李哲輝／許雅晴在3：11落後時退賽，無緣四強。
2019年合拍的李哲輝／許雅晴，目前混雙世界排名第24名，這次丹麥公開賽兩人一路過關斬將，包括昨天在16強賽逆轉擊敗第6種子的英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密斯（Lauren Smith），搶下8強賽門票。
不過今天兩人遭遇更嚴苛的考驗，面對世界排名第3名的泰國組合德查蓬／沙西麗，李哲輝／許雅晴首局就居於下風，在9：14落後後被對手連拿7分，以9：21讓出首局。
第二局雙方在戰成3：3平手後，泰國組合又拉出一波8：0的攻勢，而李哲輝／許雅晴也在此時決定退賽，由德查蓬／沙西麗搶下4強賽門票。
在混雙組合於8強止步後，我國將僅剩下男單周天成晚間將在男單8強賽登場，遭遇世界排名第17名的香港選手李卓耀，雙方生涯前3度交手，周天成拿下2勝1敗，不過最近一次碰頭在去年印尼名人賽，由李卓耀以直落二勝出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言