強化運動員心理諮詢輔導 兩岸運科研討會線上舉行

中華奧會繼9月底與中國大陸奧會舉辦水上運動專業人員研討會，今天再度以線上視訊方式舉辦「2021兩岸運動科學交流研討會」，雙方各有3位學者專家進行交流討論與經驗分享，開幕式由兩岸奧會副主席蔡賜爵與秘書長宋克勤主持，共有40餘名學員報名參加。

中華奧會副主席蔡賜爵指出，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年大約進行6來6往交流活動，這兩年因疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不中斷。

此次舉辦兩岸運動科學交流研討會，邀請相關專家分享經驗心得，藉運動心理的理論與實務應用，輔助運動訓練的實質效益，提供培訓代表隊及各階層教練在從事運動訓練工作時能與運科理論相互結合，提升競技運動成績。

蔡賜爵表示，中華奧會主席林鴻道十分重視運動科學的實際運用與未來發展，剛落幕的東京奧運會，我國榮獲2金4銀6銅，12面獎牌，在全部參賽國家中名列第34名，創歷屆奧運會最佳成績，顯示台灣競技運動實力的深度和廣度，已大幅提升。此重大成就主因除了選手和教練長年艱苦的訓練，以及政府各項政策支持之外，近年來導入運動科學對選手和教練的協助，更扮演十分關鍵的角色。

蔡賜爵強調，選手在創造佳績後，應該如何維持，甚至如何再向上突破，是一個極為嚴峻的課題及挑戰，因此林鴻道特別建議政府及早設立「國家級運動科學中心」，用科學化與大數據，為更多選手和教練提供更優質的運動科學支援服務，以厚植台灣基層和頂尖運動選手的競技實力。運用科研來協助選手與國家體育發展，讓台灣運動再次升級。

此次研討會聚焦運動心理層面，主題為「藉強化運動員心理諮詢輔導，提升運動競技訓練的效益」，我方邀請台灣師範大學院長季力康、教授洪聰敏及國訓中心諮商師陳若芸分別就「奧運選手的心理技能訓練」、「東京奧運選手的心理諮詢服務」及「從心理技能看見東京奧運銀牌」等子題進行討論。

陸方分由北京體育大學教授張力為、體育總局科研所研究員張忠秋及副研究員黃俊紅針對「書法習練，術道兼修：中國運動員心理訓練探蹊」、「中國跳水隊備戰東京奧運會的心理促進與應對」及「國家舉重隊東京奧運會備戰與參賽的心理服務」等子題提出看法，會後並進行提問與分享，獲得具體成效。