高球／BMW女子錦標賽 徐薇淩次輪繳70桿
台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的BMW女子錦標賽次輪，繳出低於標準2桿的70桿，兩回合以平標準的144桿，和李旻並列59名。
總獎金200萬美元（約新台幣5574萬）的BMW女子錦標賽，今年在韓國釜山的LPGA國際俱樂部舉行，地主選手林希貞今天猛打6鳥、無柏忌，兩回合累計以低於標準133桿，與另一名韓國選手安娜琳（音譯）並列排頭。
昨天釜山陰雨綿綿，徐薇淩打得也不算太好，她全場僅打下1鳥，卻吞下3個柏忌，以高於標準2桿的74桿繳卡，排名一度並列72名，今天隨著雨勢暫歇，她也恢復水準，今天她共射下3鳥、1柏忌，兩回合正負扯平，回到平標準的144桿。
至於同場參賽的李旻狀況也和徐薇淩相差不多，昨天首回合她也同樣繳出高於標準1桿的73桿，今天她也打下3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的71桿完賽，兩回合也以平標準144桿和徐薇淩並列59名。
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