全運會／屏東勇奪49面獎牌創新高 16金追平歷屆金牌數

屏東縣參加今年全國運動會成績大放異彩，拿下16金11銀22銅，共49面獎牌，創屏東參加全國運動會史上最高獎牌數，成績僅次於六都，排名全國第7名，縣府體發中心指出，本屆全國運動會屏東榮獲16面金牌，追平屏東歷屆最多金牌數，繼2009年全國運屏東奪16金的好成績，睽違12年重返榮耀。

縣長潘孟安說，感謝參賽選手及隊職員努力，重振屏東「體育大縣」美名，縣府從2016年起發展三級五區政策，培育屏東運動人才，有78名約聘僱及專任教練，選手訓練無斷層，改善縣內多項體育設施，提升體育環境與實力。

潘孟安說，縣府設立體育發展基金專戶，媒合社會資源挹注體育發展基金，提供選手營養費、移地訓練費及參賽等費用，自109學年度起，全中運前3名奪牌選手還可按月領獎補助金，成為非6都以外唯一有此留才措施的縣市。

屏縣體育發展中心指出，今年雖因疫情，選手訓練環境受限，但各代表隊仍維持高度自主訓練，展現強勢戰力，從全運會開始日日見金，更有2項破大會紀錄，6項競賽連霸金牌，自由車登山越野車一姐蔡雅羽連霸成功，賽前首獲捷報，屏東代表隊士氣大振。

游泳女將李彥妮在母親梁惠玲貼身細心呵護，拿下800公尺自由式連霸金主，更在1500公尺自由式破大會紀錄，拿下2金成為屏東縣最大贏家；拳擊選手賴主恩從2015年起連4次在拳擊場上連霸奪金，是最佳拳王代表，賴主恩前往塞爾維亞參加世界拳擊標賽。

田徑場上最「金」彩，獲3金最多金的單項，女將郭姵妤擲鐵餅項目再度連霸奪金，更攜手2名明日之星，擲鏈球王普帝及撐竿跳高黃正琦，拿下個人在全國運動會首金。