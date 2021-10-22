快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

東奧選手搭經濟艙檢討報告出爐 體育署坦承疏忽

中央社 / 台北22日電
東奧選手經濟艙事件，體育署近日提出檢討報告，坦承事前未善盡溝通及掌握個別選手需求，行政人員被安排搭乘商務艙也未及時調整。圖為因此請辭下台的前署長張少熙。 劉肇育
東奧選手經濟艙事件，體育署近日提出檢討報告，坦承事前未善盡溝通及掌握個別選手需求，行政人員被安排搭乘商務艙也未及時調整。圖為因此請辭下台的前署長張少熙。 劉肇育

東京奧運包機安排選手坐經濟艙，引起軒然大波，時任體育署長張少熙隨後請辭。體育署近日提出檢討報告，坦承事前未善盡溝通及掌握個別選手需求，行政人員被安排搭乘商務艙也未及時調整。

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，共斬獲2金、4銀、6銅，締造奧運隊史最佳參賽成績，但代表團出發時，因選手搭乘經濟艙、行政人員搭乘商務艙引發爭議，張少熙第一時間就提出口頭及書面辭呈，並於9月2日歸建，回台灣師範大學任教。

教育部次長林騰蛟21日到立法院教育及文化委員會針對「東京奧運會組團參賽情形及未來策進」進行專題報告，對於飛機座位安排疏失，報告解釋，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情考量，經中華奧會組團專案小組會議決議，去程改採包機方式，安排選手搭乘空間較大、適合防疫的經濟艙，回程則搭乘一般航班的商務艙。

報告坦承，包機座位規劃，雖有舉辦說明會向教練說明，但沒有再向教練確認是否已確實傳達給選手，掌握選手的個別需求，即時給予協助。

至於部分行政人員搭乘商務艙，報告也坦承，組團單位所做的商務艙座位安排，體育署未能及時反映與適時調整。

體育署在報告承諾，未來參加奧運等重要國際賽事，涉及選手重要權益事項，除應掌握個別需求外，事前的正式會議也須更審慎周詳地討論，相關決定應向選手做好充分的溝通說明，避免類似事件發生。教育部長潘文忠也多次在公開場合承諾，國手出席大型國際賽事，一定會安排商務艙，以確保最好的體能狀態。

張少熙

延伸閱讀

營造友善運動環境 體育署雙管齊下

丹麥羽賽／東奧金牌打頭陣 麟洋配開紅盤

好狗命！退役賽犬跟著新飼主共乘商務艙 空服員為它慶生

體育署長懸缺19天找嘸人 潘文忠回應了

相關新聞

網球／邀蔡總統一起打球 盧彥勳：可能比對戰球王還緊張

東京奧運凱旋派對後，盧彥勳兄弟再次受總統蔡英文邀請進總統府，並邀請會打網球的蔡總統未來進行一場「英勳對決」，也歡迎網友一起喊「+1」！ 總統蔡英文感謝網球一哥盧彥勳長久以來對體壇的貢獻，於21日

東奧選手搭經濟艙檢討報告出爐 體育署坦承疏忽

東京奧運包機安排選手坐經濟艙，引起軒然大波，時任體育署長張少熙隨後請辭。體育署近日提出檢討報告，坦承事前未善盡溝通及掌握...

全運會／彰化縣勇奪33面獎牌 游泳好手吳浚鋒拿雙金

彰化縣選手參加全國運動會今年成績超越前3屆，共拿下9金、8銀、16銅等3面獎牌，游泳選手吳浚鋒在男子組50公尺蛙式及自由...

備戰奧運黃金計畫2.0 下月選手遴選

第二度代理體育署署長的教育部次長林騰蛟，昨天帶領體育署副署長洪志昌、國訓中心執行長李文彬等人赴立法院備詢，並針對東京奧運...

全運會閉幕 侯友宜：好想要總統獎

新北市昨天舉辦110年全國運動會閉幕典禮，總計本屆全運會頒出406金407銀495銅，台北市在最終日以84面金牌超車新北...

全運會／高市女排衛冕成功 台北市總統獎3連霸

全運會最終戰，也是女排前國手「小毛」張秝芸選手生涯最後一役，她和高雄市隊友一同留下完美回憶，不但直落三擊敗地主新北市完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。