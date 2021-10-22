東奧選手搭經濟艙檢討報告出爐 體育署坦承疏忽

東京奧運包機安排選手坐經濟艙，引起軒然大波，時任體育署長張少熙隨後請辭。體育署近日提出檢討報告，坦承事前未善盡溝通及掌握個別選手需求，行政人員被安排搭乘商務艙也未及時調整。

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，共斬獲2金、4銀、6銅，締造奧運隊史最佳參賽成績，但代表團出發時，因選手搭乘經濟艙、行政人員搭乘商務艙引發爭議，張少熙第一時間就提出口頭及書面辭呈，並於9月2日歸建，回台灣師範大學任教。

教育部次長林騰蛟21日到立法院教育及文化委員會針對「東京奧運會組團參賽情形及未來策進」進行專題報告，對於飛機座位安排疏失，報告解釋，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情考量，經中華奧會組團專案小組會議決議，去程改採包機方式，安排選手搭乘空間較大、適合防疫的經濟艙，回程則搭乘一般航班的商務艙。

報告坦承，包機座位規劃，雖有舉辦說明會向教練說明，但沒有再向教練確認是否已確實傳達給選手，掌握選手的個別需求，即時給予協助。

至於部分行政人員搭乘商務艙，報告也坦承，組團單位所做的商務艙座位安排，體育署未能及時反映與適時調整。

體育署在報告承諾，未來參加奧運等重要國際賽事，涉及選手重要權益事項，除應掌握個別需求外，事前的正式會議也須更審慎周詳地討論，相關決定應向選手做好充分的溝通說明，避免類似事件發生。教育部長潘文忠也多次在公開場合承諾，國手出席大型國際賽事，一定會安排商務艙，以確保最好的體能狀態。