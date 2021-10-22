全運會／彰化縣勇奪33面獎牌 游泳好手吳浚鋒拿雙金

彰化縣選手參加全國運動會今年成績超越前3屆，共拿下9金、8銀、16銅等3面獎牌，游泳選手吳浚鋒在男子組50公尺蛙式及自由式兩項目中奪得雙料冠軍，分別締造四連霸、五連霸的佳績，尤其在50公尺蛙式以28.04秒打破大會紀錄。

新北市主辦的全國運動會昨天閉幕，彰化縣長王惠美說，感謝彰化所有選手與教練團隊付出的辛苦與努力，為縣爭光，創造佳績，今年拿下9面金牌分別是游泳2面、跆拳道1面、舉重1面、射擊1面、武術1面、田徑3面。

射擊選手楊昆弼今年7月剛出戰東京奧運男子不定向飛靶資格賽，他於上屆全國運動會為了備戰亞洲射擊錦標賽，未能在該項目連霸，今年則不負眾望在全運會強勢拿回男子組不定向飛靶個人組冠軍。

跆拳道選手劉威廷將本屆全國運動會視為選手生涯的最終戰，並且完美交出男子組對打80公斤級連霸的佳績，日後將以運動教練為目標，繼續為跆拳道運動盡心力。

舉重選手許瑋君在女子組59公斤級與教練聯合作戰的策略奏效，頂住壓力以抓舉88公斤、挺舉105公斤戰勝地主亞運代表隊取得1金。

武術選手吳姿宜曾經也是代表彰化縣出征並於百年全國運動會獲得金牌，事隔十年後，再次站上武術散手競技場上的她已是3位小孩子的媽媽， 第一場次就對上亞運好手高玉娟，吳姿宜說，這真的是四場比賽中最高強度的一場，打好打滿3回合終是靠毅力贏得該場戰役，在女子組65公斤級拿下金牌。

田徑選手戴士皓於全國運動會男子組擲鐵餅項目睽違6屆之久，終於在本屆全國運動會中以52.44公尺擲出金牌，他說，在這十幾年裡總有受傷、疲憊、厭倦的時刻，多虧身邊的老師、學長姐、朋友們以及家人和女友的支持與鼓勵，才能夠讓他站上第一名的頒獎台。

田徑選手向俊賢在上屆全國運動會前因練習受傷，未能盡情與同場好手較勁，而日前向俊賢才在全國大專校院運動會中跳出2.10公尺拿下公開男生組跳高冠軍，這次則直接從2.06公尺起跳，每次高度都於第一次試跳成功，最終以2.21公尺拿下本屆全國運動會男子組跳高冠軍，並達標明年杭州亞運。