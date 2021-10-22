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詭異！正妹網紅慘死野外 一個月後尋獲涉嫌未婚夫遺體

網球／邀蔡總統一起打球 盧彥勳；可能比對戰球王還緊張

聯合新聞網 / 綜合報導
盧彥勳兄弟再次受蔡英文總統之邀進總統府，暢談生涯心得。 截圖自盧彥勳臉書
盧彥勳兄弟再次受蔡英文總統之邀進總統府，暢談生涯心得。 截圖自盧彥勳臉書

東京奧運凱旋派對後，盧彥勳兄弟再次受總統蔡英文邀請進總統府，並邀請會打網球的蔡總統未來進行一場「英勳對決」，也歡迎網友一起喊「+1」！

總統蔡英文感謝網球一哥盧彥勳長久以來對體壇的貢獻，於21日邀請至總統府。盧彥勳向總統表明未來依然會在體壇上盡一份心力，孕育出更多人才。也順勢邀請在大學時曾熱愛網球運動的蔡英文總統，互相切磋交流。他在臉書分享此事後，也引發不少網友熱議，紛紛喊「想看」！

為台灣網壇創造許多新紀錄的盧彥勳，在東奧後就正式從網壇退役。雖然結束職業生涯，但盧彥勳仍會以另外一種形式持續為體壇貢獻，他表示，「願意將我二十年國際職網經驗和人脈貢獻給台灣網壇，培育更多比我優秀的選手，讓世界看見台灣。」同時感謝總統蔡英文和政府對台灣體壇的支持與重視。

盧彥勳也趁此次機會，力邀曾在大學時期熱愛網球的總統蔡英文，一起約個時間打球。不過雖有榮幸跟總統打球，但盧彥勳還是緊張地笑說，「我怕到時候可能比我在職業賽跟球王約克維奇或費德勒比賽都還要緊張。」

此篇貼文也受網友大量關注，紛紛在底下留言，「我覺得隨扈會先緊張死」、「想看英勳對戰」、「先不要、等總統退休再來」

蔡英文 東京奧運 總統府 看見台灣

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