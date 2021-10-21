丹麥羽賽／直落2解決陸將 周天成闖8強

總獎金85萬美元的丹麥公開賽今天將產出最後8強，我國黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋雖落馬，男單世界排名第4的「一哥」周天成順利挺進，列男單第4種子的小天以21：15、21：18解決大陸世界排名27的陸光祖，順利晉級。

小天和陸光祖過去交手兩次，小天都是奪勝一方，今天延續對戰優勢，開賽雖是陸光祖先拿2分，小天馬上回敬8：0攻勢，領先擴大後一路掌握局勢，以21：15先下一城。

第二局小天先取得12：8優勢，接續陸光祖雖追平到以17：14反超，小天穩住陣腳連下6分逆轉，最終在第2個賽末點迎接勝利，以21：18取得對戰3連勝。

小天8強將碰世界排名17的香港李卓耀，若闖關，4強假想敵是首輪拍下「羽球王子」王子維的馬來西亞好手李梓嘉。

丹麥公開賽屬BWF超級1000分系列賽，今年賽事皆在湯優盃後舉行，不過賽事進行3天已爆出不少冷門，今天除列男雙第3種子的「麟洋配」以19：21、17：21不敵世界排名15的日本組合保木卓朗／小林優吾，世界排名首位的印尼「小黃人」組合山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）也敗給同胞，止步第二輪。

今天率先登場的台將混雙組合李哲輝／許雅晴也是拍落種子，兩人上演逆轉勝，以17：21、21：19、21：14擊敗列第6種子的英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密斯（Lauren Smith），成為第一組拿到8強門票的台將；李哲輝接續還有男雙要登場，他和楊博軒將碰世界排名18的德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），兩組人馬過去兩度碰頭各拿1勝。

【中央社台北21日電】

首輪對手只打3分對手就退賽，周天成手感依舊火燙，今天在丹麥羽球公開賽男單16強，以21比15、21比18、直落二輕取中國選手陸光祖，順利挺進8強。

總獎金85萬美元（約新台幣2374萬元）2021丹麥羽球公開賽，是BWF世界巡迴賽最頂級的超級1000系列，世界排名第4的周天成，榮膺大會第4種子，首輪他遭遇印度的卡夏普（Parupalli Kashyap），沒想到開賽他連拿3分，對手就宣布退賽。

少了首輪暖身，周天成狀態依舊神勇，今天他碰上世界排名27的陸光祖，過去兩次過招周天成都是贏家，今天雙方3度碰頭，結局也如出一轍。

今天開賽對手一度連拿2分取得微幅領先，隨後周天成就靠著一波8比0攻勢超前領先，並在一路領先的優勢下，先以21比15拿下。

次局戰況呈現膠著，比數幾乎一路拉鋸，在14比14平手時，周天成連丟3分陷入落後，所幸隨後他在多拍僵持後靠著對手掛網止血，接著又利用幸運擦網球與殺球強攻連搶6分逆轉超前，以20比17取得賽末點。

接下來周天成打得有些心急，先是殺球出界奉送對手1分，不過對手隨即回擊出界，也讓周天成以21比18成功「關門」，順利取得8強入場券，並將對戰連勝紀錄推進至3場。

如願挺進丹麥羽球賽男單8強後，周天成下一輪將與25歲的香港好手李卓耀爭取4強門票。