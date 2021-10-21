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丹麥羽賽／東奧奪金後首吞敗 麟洋配無緣8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」丹麥羽賽第二輪遭遇苦戰。圖／Badminton Photo提供（資料照）
「麟洋配」丹麥羽賽第二輪遭遇苦戰。圖／Badminton Photo提供（資料照）

東京奧運摘下金牌的黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在丹麥公開賽第二輪遭遇苦戰，面對世界排名15的日本組合保木卓朗／小林優吾，先以19：21讓出首局，第2局再因失誤較多，錯失追平局數機會，吞下東京奧運後第一敗。

兩組人馬去年首度碰頭就打滿3局，拿下對戰首勝的「麟洋配」，今天第一局下場卻陷入0：4落後，雖先追平，16：19落後下也連趕3分再度戰平，但關鍵分的機會球卻掛網，讓日本組合取得局末點下先以21：19先下一城。

第二局「麟洋配」技術暫停前僅以10：11落後，恢復比賽後卻連失5分，不過兩人將6分落後慢慢消弭，一度追到17：19，但再出現掛網失誤，最終日本組合第一個「賽末點」再出現出界失誤，讓日本組合以歡呼迎接21：17的勝利。

總獎金85萬美元的丹麥公開賽屬BWF超級1000分系列賽，今年賽事皆在湯優盃後舉行，中華隊共有4組選手闖進第二輪，其中李哲輝男雙和混雙都闖關，今天他和許雅晴的混雙率先上場也打下勝利，以17：21、21：19、21：14逆轉列第6種子的英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密斯（Lauren Smith），率先拿到8強門票。

李哲輝和楊博軒的男雙將碰世界排名18的德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），兩組人馬過去兩度碰頭各拿1勝。

唯一在單打突圍的「一哥」周天成稍晚也將登場，對手是大陸世界排名27的陸光祖。

麟洋配 中華隊 周天成

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