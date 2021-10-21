營造友善運動環境 體育署雙管齊下

為營造友善運動環境，教育部體育署今天表示，將透過優化運動設施資訊及精進場館服務軟實力雙管齊下，將運動場館所需無障礙運動設施及設備集結成冊，並強化人員相關認知。

為達成運動場館設施無障礙化的目標，體育署將民國107年編製「無障礙運動設施資訊彙編」再加以深化，今年起更委託台灣師範大學辦理「營造特需族群友善運動環境」專案。

體育署副署長洪志昌今天出席例行記者會時表示，有關營造特殊族群友善運動環境有2大主軸，分別為「優化運動設施資訊」及「精進場館服務軟實力」。

洪志昌指出，除了希望地方政府透過相關資訊，規劃更友善的運動環境外，日前也舉辦4場研習會，希望透過互動、體驗性質的教學模式，提升運動場館工作人員 對於無障礙運動環境認知，強化對身心障礙者的服務。

體育署同時還透過各項公共建設計畫等方式，協助地方政府改善運動設施環境，體育署運動設施組副組長蔡文娟舉例，除了補助新北市政府在板樹體育園區打造身心障礙者專屬健身房外，也補助桃園市政府在國民運動中心增購無障礙桌球台與專用有聲球，並在多處游泳池，補助增設無障礙入水升降椅。