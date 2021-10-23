全運會選手大集結 網友最愛的是他！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「全運會」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全運會比賽項目與熱議選手有哪些。

110全國全運會，這場堪稱國內規模最大、最高等級的綜合體育賽事即將迎來尾聲，各項緊張刺激的比賽也將畫下句點，現在就讓我們一起回顧，最受觀眾矚目的比賽項目有哪些？最具討論度的選手又是誰呢？

各路選手接連破紀錄 網友直呼過癮！

今年在新北市盛大舉辦的全國運動會比賽項目超過三十項，究竟什麼運動項目最受民眾矚目呢？在討論聲量最高的「桌球」項目中，「桌球教父」莊智淵與「國民金孫」林昀儒的對戰受到最多關注，賽事張力十足，令網友紛紛留言「高手對決，看了會心跳停止」；討論聲量位居第二名的「田徑」，其中最令人意外的是原為跳遠選手的林昱堂，「插花」參與男子100公尺的比賽，預賽就跑出10秒24的成績，與「台灣最速男」楊俊瀚10秒22的成績相差無幾，一舉成為歷年第二快，也因此引發許多的討論。

全運會10大熱門運動項目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了田徑場上的大驚奇之外，剛拿下東奧金牌歸國的「舉重女神」郭婞淳在全運會上又突破自我，打破全國抓舉紀錄，再收下另一面金牌，網友留言這根本是「婞淳障礙」，也幽默地說「其他選手根本是去朝聖的吧。」；同樣打破大會紀錄的還有水上活動項目的男子800自由式，競爭激烈的戰況受到許多關注，最終王冠閎以8分01秒07的成績打破大會紀錄，並拿下金牌。

「國民金孫」化身時尚達人 柔道上演兄弟內戰！

除了運動賽事本身外，全運會的許多參賽選手也受到高度關注與熱議，當中「國民金孫」林昀儒聲量最高。除了場內的球技與表現備受討論之外，林昀儒在IG發布的時尚照，與賽場上的模樣截然不同，也引發網友熱議；而持續突破自我與大會紀錄的郭婞淳則位居排行聲量第二名，網友除了讚嘆她的實力與宰制力之外，也表示會持續關注其他的比賽，替她加油打氣，希望能持續創紀錄、贏得更多獎牌。

全運會熱議5大選手網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

討論聲量第三名的選手是「柔道男神」楊勇緯，金牌戰中與哥哥楊俊霆上演兄弟鬩牆的戲碼，最終險勝完成連霸，奪牌時難掩興奮之情的他直接將哥哥抱起，溫馨的畫面讓網友也看見楊勇緯柔情的一面，賽後，楊勇緯也向楊俊霆喊話，要一起前進2024巴黎奧運，盡顯兄弟情誼。

本屆全運會的標語是「隨時上場」，旨在表達在疫情攪局之下，仍準備萬全、隨時可以上場的態度，充分展現出台灣不斷成長的體育實力。雖然全國運動會即將迎來尾聲，但對選手們來說，未來仍有許多體育賽事需要努力備戰，以期望在日後的比賽中繳出佳績、獲得金牌。因此別忘記持續關注各項體育賽事，一起替各位選手加油打氣吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》