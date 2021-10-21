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全運會／第30次參賽的何信言 沒有跑到第30名小小遺撼

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
中華田徑協會祕書長王景成（左）昨天在賽前鼓勵何信言。記者黃顯祐／攝影
中華田徑協會祕書長王景成（左）昨天在賽前鼓勵何信言。記者黃顯祐／攝影

將滿62歲代表台南市的長跑長青樹何信言，今天是個人第30次參加包含前身區運會的全運會，賽前擬定在男子馬拉松跑進3小時內，結果在35公里處抽筋，他咬牙跑完42.195公里，最後以3小時9分58秒抵達終點，排名34。何信言賽後說，如果達成賽前設定3小時內，名次可能是30名，30屆第30名就很完美了。

16歲首次參加區運會，何信言說，感謝台南市讓他有出賽的機會，「雖然年紀大了，但我時時保持訓練，做足準備，也以最佳狀態出賽，珍惜每次出賽的機會。」身為全運會最高齡馬拉松選手，何信言賽前減重，參與了許多跑友的訓練，他說：「我熱愛跑步，現在不求與年輕選手拚輸贏，但每次參賽都有設定目標，今天在抽筋前的速度都有朝著設定的3小時完賽目標，只是抽筋後還有7公里，只能放慢速度，以完賽為目標。」

全運會後，何信言持續訓練，將參加12月19日的台北馬拉松，他說，在生日當天就要做人生最熱愛的事。台北馬剛好是他62歲生日，「全運會沒有達成3小時目標，台北馬繼績衝。」2年後的全運會，何信言說，如果有機會還是會參加，以地主選手身分在馬拉松賽道上堅持到底。

全運會馬拉松有55名選手參賽，有9名選手沒有完賽，何信言說，雖沒有第30名，有了小小遺憾，但這名次還可以接受。同樣代表台南市的吳睿恩以2小時31分14秒奪冠，高雄市黃祥維披銀，金門縣何盡平掛銅，上屆冠軍台中市蔣介文未完賽。

第30次參加全國最大賽會男子馬拉松的何信言，對長跑的堅持讓跑友感動。圖／中華田徑協會提供
第30次參加全國最大賽會男子馬拉松的何信言，對長跑的堅持讓跑友感動。圖／中華田徑協會提供

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