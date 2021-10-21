全運會／李家姐弟都登頂 北市羽球開五金行創隊史最佳

台北市成全運會羽球最大贏家，團體賽先收穫男子組金牌，今天110年全運會最終日的單打決賽再包辦4面金牌，其中李家姊弟李佳馨、李佳豪就貢獻3金，助隊開啟「五金行」，創下隊史最佳成績。

今天5個單項決賽，台北市只差男雙就完成5項制霸，其中李佳馨女雙和鄧淳薰捧冠，兩人從排名賽、兩周前的全大運到全運會全部登頂，李佳馨混雙和葉宏蔚也登頂；李佳馨弟弟李佳豪則在男單金牌戰直落二擊敗雲林縣衛冕者林祐賢，加上許玟琪也拍下桃園市宋碩芸，團隊大豐收。

台北市教練李謀周同時是李佳馨和李佳豪的父親，他提到這次全運會有連霸壓力，且大部分選手水準落差不大，為了不給選手太大壓力，以奪牌為主要目標，開出「五金行」是團隊共同努力的成果。

北市教練林峻永也說，感謝每位選手出賽，女團雖只拿銅牌留有遺憾，但十分滿意個人賽成果。

最終日在羽球場大豐收的台北市，110年全運會斬獲84金74銀73銅，完成賽前喊出的總冠軍3連霸目標；地主新北以81金62銀75銅居次，台中市和高雄市各拿下45金。