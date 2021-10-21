快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

全運會／李家姐弟都登頂 北市羽球開五金行創隊史最佳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北市混雙組合李佳馨（右）／葉宏蔚打下全運會金牌。圖／110全運會提供
北市混雙組合李佳馨（右）／葉宏蔚打下全運會金牌。圖／110全運會提供

台北市成全運會羽球最大贏家，團體賽先收穫男子組金牌，今天110年全運會最終日的單打決賽再包辦4面金牌，其中李家姊弟李佳馨、李佳豪就貢獻3金，助隊開啟「五金行」，創下隊史最佳成績。

今天5個單項決賽，台北市只差男雙就完成5項制霸，其中李佳馨女雙和鄧淳薰捧冠，兩人從排名賽、兩周前的全大運到全運會全部登頂，李佳馨混雙和葉宏蔚也登頂；李佳馨弟弟李佳豪則在男單金牌戰直落二擊敗雲林縣衛冕者林祐賢，加上許玟琪也拍下桃園市宋碩芸，團隊大豐收。

台北市教練李謀周同時是李佳馨和李佳豪的父親，他提到這次全運會有連霸壓力，且大部分選手水準落差不大，為了不給選手太大壓力，以奪牌為主要目標，開出「五金行」是團隊共同努力的成果。

北市教練林峻永也說，感謝每位選手出賽，女團雖只拿銅牌留有遺憾，但十分滿意個人賽成果。

最終日在羽球場大豐收的台北市，110年全運會斬獲84金74銀73銅，完成賽前喊出的總冠軍3連霸目標；地主新北以81金62銀75銅居次，台中市和高雄市各拿下45金。

總計110年全運會共發出406面金牌，35種運動種類中有5項9人次破全國紀錄、20項44人次破大會紀錄，以及10項34人次創大會紀錄，兩年後的下屆賽事將由台南市作東，台南市市長黃偉哲今天從新北市市長侯友宜手中接下全運會會旗，和全國好手相約112年府城再見。

北市羽球隊教練李謀周（左）和林峻永率隊開出「五金行」。圖／110全運會提供
北市羽球隊教練李謀周（左）和林峻永率隊開出「五金行」。圖／110全運會提供
台北市李佳豪（左）成全運會新科男單金牌，父親李謀周就是台北市羽球隊教練。圖／110全運會提供
台北市李佳豪（左）成全運會新科男單金牌，父親李謀周就是台北市羽球隊教練。圖／110全運會提供

全運會 李佳豪 羽球

延伸閱讀

全運會／賽事落幕新北居老二 侯友宜：好想拿總統獎

全運會／不認輸！吳睿恩奪台南市史上第一面馬拉松金牌

女排／打不過台電隊友 陳姿雅轉念：金銀銅都集滿

全運會／黃偉哲接下會旗 2年後台南拚高下

相關新聞

全運會／不認輸！吳睿恩奪台南市史上第一面馬拉松金牌

全運會壓軸男子馬拉松，由台南市吳睿恩奪下金牌，也是台南市史上第一面馬拉松金牌，教練胡文瑜說，吳睿恩在新化國中時期，課業表...

全運會／黃偉哲接下會旗 2年後台南拚高下

全國運動會今天閉幕，台南市共拿下25金23銀41銅，寫下縣市合併以來總獎牌數最多紀錄，市長黃偉哲也自新北市長侯友宜手中接...

全運會／高雄女排寫連霸 小毛張秝芸無憾退休

110年全運會今天進行最終日賽程，女排霸主高雄市更換班底仍一路闖關，今天最終戰再以直落三拍下地主新北市，完成全運會2連霸...

女排／打不過台電隊友 陳姿雅轉念：金銀銅都集滿

兩年前加入台電，新北市女排主攻手陳姿雅今天110年全運會最終戰和台電女排隊友為班底的高雄市隔網較陣，首度在全運會碰母隊隊...

全運會／李家姐弟都登頂 北市羽球開五金行創隊史最佳

台北市成全運會羽球最大贏家，團體賽先收穫男子組金牌，今天110年全運會最終日的單打決賽再包辦4面金牌，其中李家姊弟李佳馨...

全運會／第30次參賽的何信言 沒有跑到第30名小小遺撼

將滿62歲代表台南市的長跑長青樹何信言，今天是個人第30次參加包含前身區運會的全運會，賽前擬定在男子馬拉松跑進3小時內，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。