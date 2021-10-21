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全運會／不認輸！吳睿恩奪台南市史上第一面馬拉松金牌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
全運會馬拉松由台南市吳睿恩奪下金牌。圖／胡文瑜提供
全運會馬拉松由台南市吳睿恩奪下金牌。圖／胡文瑜提供

全運會壓軸男子馬拉松，由台南市吳睿恩奪下金牌，也是台南市史上第一面馬拉松金牌，教練胡文瑜說，吳睿恩在新化國中時期，課業表現不好，就讀體育班，但長得瘦小，完全嗅不到運動能力，但心肺功能極佳，推薦他到仁武高中轉練長跑，也跑出成績，但一路跌跌撞撞因傷所苦，每次大型比賽前就會受傷錯失金牌，今年終於拿到冠軍令人振奮。

擔任台南市男子田徑教練的胡文瑜說，吳睿恩在小學階段完全沒有田徑的經驗，就讀新化國中時，雖然就讀體育班，因身高才140公分左右，身上完全嗅不到運動能力，晨操也總是落在後面，但在訓練過程中發現他心肺功能極佳，課表跑完通常臉不紅氣不喘的，推薦到仁武高中轉練長跑。

胡文瑜說，吳睿恩並非公認有跑步天賦被發掘為選手，是「素人跑者」，從一張白紙接受訓練，但能夠忍受長時間訓練之苦及不認輸的執著，2014年港都盃全國徑賽高男組萬米拿下個人首面金牌，但之後就大傷小傷不斷，幾乎每次大型比賽前就會受傷，脛骨、腳背發炎及粉碎性骨折等，上一屆全運會就有機會拿金牌，但因腿傷只拿下第6名。

「這一面金牌對台南市和吳睿恩都很重要！」胡文瑜說，吳睿恩滿懷衝勁卻一再反覆受傷，在大型比賽無法拿到好的成績，並飽受傷痛的煎熬，也面臨運動員生涯的抉擇， 一路走來就是不服輸和堅持，今年全運會他終於用這面金牌證明自己的實力，也一吐悶氣。

全運會馬拉松由台南市吳睿恩奪下金牌。圖／胡文瑜提供
全運會馬拉松由台南市吳睿恩奪下金牌。圖／胡文瑜提供

全運會 田徑

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