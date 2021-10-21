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全運會／賽事落幕新北居老二 侯友宜：好想拿總統獎

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜笑稱自己也好想拿到全運會的總統獎，可惜最後1天被台北市超車。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜笑稱自己也好想拿到全運會的總統獎，可惜最後1天被台北市超車。記者張哲郢／攝影

新北市今天舉辦110年全國運動會閉幕典禮，總計本屆全運會頒出406金407銀495銅，台北市在最終日以84金超車新北81金，成為全運會最大贏家。新北市長侯友宜也在致詞中笑稱，他也好想拿總統獎，但看到選手不斷超越自己的精神就很開心。

侯友宜指出，這次全運會賽場破紀錄消息頻傳，總計有5項9人次打破全國紀錄，20項44人次破大會紀錄。其中，東奧游泳國手王冠閎在全運會狂掃8金，是賽會奪金數最多的選手，所屬的台北市也以3面金牌之差擠下新北，拿到賽事總統獎，新北則是以81金收下副總統獎。

全運會籌辦期間碰上疫情，侯友宜認為，新北市重災區，在如此惡劣環境下，大家依舊守住疫情朝舉辦方向努力，要辦好才對得起這些愛運動的選手與國民，就跟選手奮戰到底精神一樣。

新北為這次全運會也以科技虛實整合設計開閉幕表演，今天也以遠端方式將板橋第一運動場的聖火熄滅，下屆112年全運會將交棒台南市，侯友宜也在閉幕中把會期交接給台南市長黃偉哲，他說，相信台南在黃市長的熱情跟愛好體育下，一定會辦得比新北市好。

黃偉哲表示，新北在全運會立下門檻，未來會在侯市長奠定基礎下好好努力，後年是台南建城400年，這座全台首學城市會好好籌辦，呈現出最好成績。

新北市長侯友宜（左）將全運會會旗交給下屆主辦單位台南市長黃偉哲（右）手中。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（左）將全運會會旗交給下屆主辦單位台南市長黃偉哲（右）手中。記者張哲郢／攝影

全運會 國民 聖火

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