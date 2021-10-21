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全運會／打不過台電隊友 陳姿雅轉念：金銀銅都集滿

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
新北市主攻手陳姿雅（右）突破高雄市雙人攔網。記者林澔一／攝影
新北市主攻手陳姿雅（右）突破高雄市雙人攔網。記者林澔一／攝影

兩年前加入台電，新北市女排主攻手陳姿雅今天110年全運會最終戰和台電女排隊友為班底的高雄市隔網較陣，首度在全運會碰母隊隊友的她坦言彼此太習慣，進攻要想不同方式突圍，但仍敵不過陣容堅強的對手，沒能為地主留下金牌。

新北106年全運會中斷高雄市挑戰全運會10連霸的美夢，上屆被高雄奪回后座；今年換新北扮演全運會東道主，新北女排在循環制的決賽雖以2：3不敵台中，今天最終戰若能直落三擊敗高雄，仍能為地主留下金牌，但第1局和第3局一路拉鋸都在局末失守，讓高雄迎接近12屆的第11金。

第5度參加全運會的陳姿雅提到，新北市陣容還在銜接，學姊帶學妹下，大起大落算是意料之內的狀況，她正向說：「目標要放長遠一點，起碼我們金、銀、銅都拿過了，這面銅牌也是另類的成就解鎖！」

陳姿雅平時在高雄和台電女排行動，只能假日時回到北部和新北隊友培養默契，全運會前一周才請假加緊練習，今天結束任務後馬上要歸隊，為周末登場的企業排球聯賽熱身賽及下周點燃戰火的新賽季準備。

新北教練陳宣瑞提到，今年陣容以「阿非」陳菀婷、陳姿雅和舉球員廖苡任為中心，搭配一些年輕選手，關鍵時處理球沒那麼穩定，整體發揮仍算不錯，「高雄陣容比上屆更完整，我們年輕選手處理球穩定性沒那麼好，不過都是經驗。」

新北市主攻手陳姿雅（右）躍起重扣。記者林澔一／攝影
新北市主攻手陳姿雅（右）躍起重扣。記者林澔一／攝影

全運會 排球

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