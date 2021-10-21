全運會／黃偉哲接下會旗 2年後台南拚高下

全國運動會今天閉幕，台南市共拿下25金23銀41銅，寫下縣市合併以來總獎牌數最多紀錄，市長黃偉哲也自新北市長侯友宜手中接下全運會會旗，並由中山國中舞蹈班以肢體表演31個運動種類的意象，宣告「112年全國運動會」在台南 。

黃偉哲說，南市人口並不多，但近年在國內外各項運動賽事的表現都很優異，東京奧運即有方莞靈、陳柏任2位舉重選手為我國拿下名次，在本屆全運會中也為台南拿下好成績，陳柏任在男子96公斤級3連霸，並在抓舉、挺舉及總和3項打破自己在108年所寫下的大會紀錄；方莞靈因肩傷調整級數參加女子55公斤級，雖以總和1公斤之差飲恨奪銀，但仍打破108年的大會紀錄。

徑場上也是豐收的1年，在男子馬拉松的賽事中，奪金的吳睿恩原本是跆拳少年，國中起開始練長跑，教練胡文瑜回憶起國中時期的睿恩，生性羞澀、體格嬌小，一開始幾乎跟不上訓練課表，訓練過程中，發現他過人的心肺耐力，便逐步引導他往長跑發展，逐漸跑出好成績。

男子十項全能中南市代表隊也包辦金牌及銅牌，王晨佑以2連霸之姿奠定國內10項1哥的地位，另男子百公尺接力，由林威宇、魏浩倫、鄭博宇、陳玟溥搶下隊史上第1金，男子鉛球馬皓瑋也以18公尺85的個人最佳成績奪金，終止台中市尋求10連霸。

除了田徑場交出漂亮成績單，水域運動也成績亮眼，划船拿下2金3銀4銅，帆船奪6金4銀5銅；男女軟網團體、男雙及混雙也分別摘冠，奪下4金4銀1銅。

教育局長鄭新輝說，為籌備2023年全運會，已自去年初陸續盤點各競賽場館，其中14處競賽場館在獲體育署補助後，已展開整修工程的設計規畫，未來除提升場館品質，讓各縣市的參賽選手有優質的比賽場地外，也可提供基層選手良好的訓練環境。