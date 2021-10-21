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全運會／高雄女排寫連霸 小毛張秝芸無憾退休

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
高雄市完成全運會女排連霸。記者林澔一／攝影
高雄市完成全運會女排連霸。記者林澔一／攝影

110年全運會今天進行最終日賽程，女排霸主高雄市更換班底仍一路闖關，今天最終戰再以直落三拍下地主新北市，完成全運會2連霸，讓30歲的「小毛」張秝芸選手生涯最終戰戴上金牌退休。

高雄市104年全運會在地主寫下女排9連霸輝煌成績，106年挑戰10連霸紀錄卻遭新北市終結，108年重返后座，今年兩支老對手又在最終戰碰頭。

全運會排球決賽採4強循環賽制，新北前一戰以局數2：3敗給台中市，今天要直落三奪勝才能摘金，但陣容完整的高雄仍頂住壓力，以25：20、25：15、25：19擊敗地主，迎接近12屆的第11面金牌。

「小毛」今年打完第16年企業排球聯賽就決定高掛戰袍，全運會成選手生涯最終戰，她每周一、三、五在台電上班，二、四練球維持體能和手感，全運會前一個月才和以台電女排為班底的高雄市密集訓練，今天收穫甜美果實，賽後和隊友相擁忍不住落下感性淚水。

「選手生涯最終戰，自己設定做得不錯，也有達成我們的目標，是很好的結束。」張秝芸提到，過去家裡曾是低收入戶，高中代表高雄打過一次全運會後就將戶口遷回新竹，直到上屆才再度代表高雄出賽；她笑說，110年的金牌是選手生涯很好的句點，已經準備好迎接全職的「OL」角色。

高雄為送張秝芸「畢業」，今天最後幾球都刻意做給她攻擊，教練王前鑌笑說的確是有特別安排，接續就期待新血「接班」，延續高雄霸業。

新北最終收穫銅牌，台中市拿下銀牌。男排今天壓軸上演的南北大戰，地主也沒能「捍衛主場」，直落三不敵最後金牌屏東縣，仍為新北留下銀牌，台北市收穫銅牌。

高雄市黃瀞萱突破新北市雙人攔網。記者林澔一／攝影
高雄市黃瀞萱突破新北市雙人攔網。記者林澔一／攝影
張秝芸（左）全運會後正式從選手身分退役。記者林澔一／攝影
張秝芸（左）全運會後正式從選手身分退役。記者林澔一／攝影

全運會 排球

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