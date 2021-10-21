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影／運科人員臨時僱用比例高 林騰蛟允諾通盤檢討

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
教育部次長、體育署代理署長林騰蛟（中）今天在立法院在立法院遭質疑運科人員臨時聘僱比例過高，林騰蛟表示，目前運科中心組織與人力正在做通盤檢討。記者潘俊宏／攝影
教育部次長、體育署代理署長林騰蛟（中）今天在立法院在立法院遭質疑運科人員臨時聘僱比例過高，林騰蛟表示，目前運科中心組織與人力正在做通盤檢討。記者潘俊宏／攝影

國家運動訓練中心的運動科學專業人士，目前有7成人力來自臨時計畫任用，立委張廖萬堅今天在立法院質疑，國訓中心經費編列自民國106年至今成長167%，但公務預算倒退3%，導致國訓中心人力大量透過計畫聘任，教育部次長、體育署代理署長林騰蛟表示，目前運科中心組織與人力正在做通盤檢討。

立委王婉諭質詢也表示，運科小組66人中包括運動力學情蒐與營養師，居然沒有正式編制人員；立委周春米則為運科人員的薪資與福利抱屈，既然選手與幕後的運科人員等都很辛苦，就應長遠規劃相關制度。

林騰蛟表示，國訓中心運科人員的組織和人力相關問題都會列入檢討，包含編制、計畫用人或是期程的問題，都在通盤檢討範圍內。

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