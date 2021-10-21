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劉威廷抽動滋券想試滑冰 陳建州邀球迷看熱身賽

中央社 / 台北21日電
東京奧運跆拳道國手劉威廷今天受邀抽出動滋券第2波幸運號碼，他說若抽中動滋券，有意體驗滑冰。 中央社
東京奧運跆拳道國手劉威廷今天受邀抽出動滋券第2波幸運號碼，他說若抽中動滋券，有意體驗滑冰。 中央社

東京奧運跆拳道國手劉威廷今天受邀抽出動滋券第2波幸運號碼，他說若抽中動滋券，有意體驗滑冰，台灣職籃聯盟P.LEAGUE+執行長陳建州也向球迷喊話，呼籲進場看熱身賽。

體育署今天在社會創新實驗中心舉行動滋券第2波抽籤，邀請剛在110年全國運動會跆拳道男子80公斤級摘金、選手生涯寫下句點的劉威廷，共同抽出動滋券幸運號碼，而陳建州同樣受邀出席記者會。

剛卸下選手戰袍，劉威廷受訪時表示，現在沒有壓力、非常放鬆，「退役其實沒什麼感覺」。

從選手身分轉變為教練，劉威廷坦言，擔任教練思考的層面不一樣、教練顧慮也比較多，包括如何訓練選手，把以往在國際賽的經驗傳承下去，讓選手更進步。

劉威廷也期待能抽中動滋券，將進場看棒球或籃球賽，從小就是兄弟象迷的他，小時候也曾經參加過棒球營隊，且數度進場看職棒，他希望有機會也能幫中信兄弟開球。

家住彰化的劉威廷，也對先前福爾摩沙台新夢想家在主場彰化縣立體育館的比賽印象深刻，「體育館真的很多人，我還沒進去看過，如果有機會進去看一次，將是非常棒」。而台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+執行長陳建州也在活動結束後，邀請劉威廷進場看球，甚至若有機會，可以幫球隊開球。

體育署推出動滋券，21日在台北進行第2波抽籤，籃協副祕書長孫朝（右起）、律師謝天仁、教育部參事葉丁鵬、東京奧運跆拳道國手劉威廷、P. LEAGUE+執行長陳建州出席與會。 中央社
體育署推出動滋券，21日在台北進行第2波抽籤，籃協副祕書長孫朝（右起）、律師謝天仁、教育部參事葉丁鵬、東京奧運跆拳道國手劉威廷、P. LEAGUE+執行長陳建州出席與會。 中央社

陳建州受訪時表示，動滋券對運動產業、聯盟都相當重要，PLG今年邁入第2年，上季4隊平均上座率84%，其中台北富邦勇士高達96%，而動滋券可以鼓勵還沒進場的球迷到場體驗。

陳建州指出，新賽季加入2支球隊，分別為新北國王、高雄鋼鐵人，目前聯盟共有6隊，遍布6個城市，11月將進行3站熱身賽，而第3站由聯盟主辦的官辦熱身賽，將於11月20、21日在台大體育館登場，11月1日中午售票，呼籲民眾用動滋券進場看熱身賽。

棒球 跆拳道 富邦勇士

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